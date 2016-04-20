Воронеж, 20 апреля, 2016, 22:39 — ИА Регнум. В Воронеже 20 апреля стартовала Весенняя неделя добра, которая продлится до 29 апреля и будет разделена на пять тематических блоков. Как передает корреспондент ИА REGNUM, фестиваль-открытие прошел в воронежском парке «Алые паруса».

Кумицкая Анна ИА REGNUM Открытие Весенней недели добра в Воронеже

На фестивале работали несколько типов площадок. Первыми открылись развлекательные — участники смогли сфотографироваться в фотозоне, написать послание воспитанникам детского дома, а также попробовать себя в мастер-классах.

Кумицкая Анна ИА REGNUM Весенняя неделя добра в Воронеже. Мастер-класс в «Алых парусах»

Второй частью фестиваля стала образовательная программы для добровольцев. Волонтеры смогли посетить мини-лекции уже опытных активистов. Так, перед добровольцами выступили представители движений, работающих в сферах поиска людей, донорства, развития здорового образа жизни, социализации инвалидов и детей-сирот, экологии и других.

Кумицкая Анна ИА REGNUM Поисковый отряд «Воронежец»

Закончился фестиваль благотворительным концертом, в результате которого были собраны деньги на лечение мальчика из Семилукского района.

Кумицкая Анна ИА REGNUM Весенняя неделя добра, Воронеж

ИА REGNUM отмечает, что Весенняя неделя добра будет разделена на пять тематических блоков, в рамках которых будут проходить мероприятия, направленные на решение проблем в той или иной сфере жизни. Это помощь ветеранам, формирование здорового образа жизни, адаптация детей-сирот и другие. Акции пройдут во всех районах Воронежской области.