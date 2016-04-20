Доноры и веревочный городок: в Воронеже открылась Весенняя неделя добра
Воронеж, 20 апреля, 2016, 22:39 — ИА Регнум. В Воронеже 20 апреля стартовала Весенняя неделя добра, которая продлится до 29 апреля и будет разделена на пять тематических блоков. Как передает корреспондент ИА REGNUM, фестиваль-открытие прошел в воронежском парке «Алые паруса».
На фестивале работали несколько типов площадок. Первыми открылись развлекательные — участники смогли сфотографироваться в фотозоне, написать послание воспитанникам детского дома, а также попробовать себя в мастер-классах.
Второй частью фестиваля стала образовательная программы для добровольцев. Волонтеры смогли посетить мини-лекции уже опытных активистов. Так, перед добровольцами выступили представители движений, работающих в сферах поиска людей, донорства, развития здорового образа жизни, социализации инвалидов и детей-сирот, экологии и других.
Закончился фестиваль благотворительным концертом, в результате которого были собраны деньги на лечение мальчика из Семилукского района.
ИА REGNUM отмечает, что Весенняя неделя добра будет разделена на пять тематических блоков, в рамках которых будут проходить мероприятия, направленные на решение проблем в той или иной сфере жизни. Это помощь ветеранам, формирование здорового образа жизни, адаптация детей-сирот и другие. Акции пройдут во всех районах Воронежской области.