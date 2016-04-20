Калуга, 20 апреля, 2016, 22:25 — ИА Регнум.



Дрова

Жители деревни Сосино Юхновского района Калужской области через советника президента России, обратились к Владимиру Путину с просьбой провести в их населенный пункт природный газ. О чем и были проинформированы чиновники администрации губернатора Калужской области, с одновременным заданием проложить в деревню Сосино газопровод к 1 декабря 2016 года.

Между тем, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, 18 апреля на заседании регионального кабинета министров губернатор Анатолий Артамонов выразил сомнение, в том, что газопровод этой деревне действительно нужен. Эти колебания главы региона подкрепили слова министр строительства и ЖКХ области Алексея Шигапова о проектной протяженности газопровода, которая составит 10,2 километра.

«Ну, надо еще посмотреть, как появилось это поручение», — услышав длину предстоящего газопровода, сказал Анатолий Артамонов. «Советник президента принимал граждан. И от него было поручение», — ответили губернатору. То, что поручение построить газопровод дал советник Путина, Анатолия Артамонова не убедило. Зато сомнения в строительстве газопровода укрепила представитель администрации Юхновского района, которая сообщила, что в дервне Сосино находится всего 30 домов. «Для 30 домов газопровод строить? Может быть, там закопать емкость проще для жидкого газа? Во-первых, работать не будет газопровод, постоянно будет промерзать… Сумасшедшие деньги! И кто там будет его обслуживать? Для таких поселений проще сделать пониженный тариф на электроэнергию… И снять проблему. Как она будет решена — это другой вопрос», — сказал Артамонов. Впрочем, когда ему доложили, что протяженность газопровода может составить 16 километров, а в деревне Сосино не 30 домов, а всего 22, то он предложил привезти селянам дров на 20 лет вперед и тем самым закрыть вопрос.

Вот так, в один момент не сбылась мечта жителей Сосино о голубом топливе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из полутора миллиардов рублей имеющейся перед ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» задолженности их доля составляет 573 миллиона рублей.

С учетом того, что формирование задолженности происходит по причине наличия посредников платежей за тепловую энергию от населения в виде управляющих компаний, губернатором области инициированы предложения по совершенствованию на федеральном уровне нормативной правовой базы в сфере газификации и газоснабжения. Руководству муниципалитетов и профильных ведомств глава региона Анатолий Артамонов рекомендовал проводить работу по укреплению платежной дисциплины и своевременной оплате потребляемых ресурсов на постоянной и системной основе, а платежи за коммунальные услуги от населения осуществлять через Единый расчетный центр.

«Те УК, которые от этого откажутся, надо проверять и лишать лицензии. Население предъявляет власти справедливые претензии. Люди добросовестно платят деньги, а они оседают в карманах управляющих компаний. Через Единый расчетный центр мы сможем сделать так, чтобы средства граждан до управляющих компаний не доходили», — подчеркнул Анатолий Артамонов.

В 2005—2014 годах «Газпром» построил в Калужской области 77 газопроводов суммарной протяженностью около 1078 км, инвестиции в газификацию составили около 5,6 млрд рублей. 2018 году компания планирует построить в области еще две автомобильные газонаполнительные компрессорные станции и установить девять модулей компримированного природного газа на автозаправочных станциях.