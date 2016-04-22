Бишкек, 22 апреля, 2016, 04:58 — ИА Регнум. В Киргизии идут дискуссии вокруг темы возможного строительства железной дороги Китай — Киргизия — Узбекистан. Своим мнением о том, выгодно ли Бишкеку строить дорогу, с корреспондентом ИА REGNUM поделился экономист, заместитель директора консалтинговой компании Smart Business Solution Central Asia Марат Мусуралиев.

oboifullhd.ru Нефть

ИА REGNUM: Одним из аргументов в пользу строительства железной дороги по маршруту Китай — Киргизия — Узбекистан было утверждение о том, что новый путь позволит беспрепятственно поставлять нефть для расположенного в Киргизии китайского нефтеперерабатывающего завода «Джунда». Сейчас из-за нехватки сырья завод работает на 10% от максимальной мощности. Утверждается, что если наладить бесперебойный и дешевый импорт нефти, то завод обеспечит республике независимость от импорта ГСМ. Так ли это?

О диверсификации поставок сырья для китайских НПЗ в городе Кара-Балта надо было думать до начала строительства заводов. И уж тем более не строить НПЗ в расчете на будущую железную дорогу, так как не факт, что она будет проложена.

Чтобы переработка нефти приносила выгоду и обеспечила импортозамещение ГСМ, сырье должно быть дешевым, а поставки постоянными. Стоимость складывается из нескольких показателей, в том числе таких как качество и логистика, которая составляет до 50−60% от итоговой стоимости.

Ключевой для Киргизии является цена. Предполагалось, что после снятия санкций Иран станет продавать свои нефть и ГСМ. Но проблема в том, что Киргизия не сможет покупать иранскую нефть по выставленным ценам. Иран придерживается экспорта по мировым котировкам, также как и Туркмения, которая является самым энергосамодостаточным государством в регионе. Добавьте к этому необходимость перегруза каждой цистерны на туркмено-иранской границе из-за разности ширины железной дороги в Средней Азии и Иране, и затем ее порожнюю транспортировку в обратном направлении из Киргизии в Иран. Поэтому рассчитывать на поставки ГСМ в Киргизию с иранских НПЗ или нефти с месторождений в этой стране не стоит.

Наглядный пример. Таджикистан от Туркмении отделяет всего 137 км Сурхандарьинской области Узбекистана. Но Душанбе закупает более дешевые ГСМ из более отдаленных Казахстана и России, но не из близких географически Туркмении и Ирана. Причина проста — российские углеводороды продаются по более низким ценам, хотя до Омского НПЗ более 3000 км.

В этой ситуации самым оптимальным вариантом импорта нефти для отечественных НПЗ являются казахстанская нефть. Нефтепровод Павлодар — Атасу — Чимкент находится примерно в 400 км от киргизской Кара-Балты. Других значимых источников нефти вблизи Киргизии нет.

Более проблематичный, но тоже вероятный вариант — закупать сырье у КНР. Например, с Карамайских месторождений в СУАР. И для этого тоже не нужно строить железную дорогу, так как она уже проложена двумя маршрутами: через Джунгарские ворота и через Кульджу.

Закрывая тему Ирана, скажу, что большинство значимых месторождений нефти находятся на юго-западе страны у Залива и границы с Ираком. Это, согласитесь, значительно более отдаленные регионы от Киргизии. Более близкие северные провинции Ирана сами импортируют нефть из Азербайджана и Казахстана, перерабатывая ее в ГСМ для внутреннего использования.

Если же опустить все вышеперечисленные «но» и закупать дорогую иранскую нефть, поставляя ее по железной дороге, чтобы снизить затраты на логистику, то можно использовать уже существующие железные дороги. И не вкладывать миллиарды долларов в строительство новых магистралей.

ИА REGNUM: О каких именно уже существующих маршрутах вы говорите?

Вариантов несколько. Первый — ветка, которая идет через Узбекистан в Туркмению. Второй — альтернативный. Через казахстано-туркменскую границу по новой железной дороге к востоку от Каспия. Этот путь минует территорию и пограничные переходы Узбекистана.

ИА REGNUM: Может ли проект железной дороги Китай — Киргизия — Узбекистан составить конкуренцию существующим двум маршрутам: Китай — Казахстан — ЕС и Транссибу?

Нет. О какой конкуренции транскиргизского высокогорного маршрута с четырьмя промежуточными границами может идти речь, если он по всем геодезическим и инфраструктурным параметрам уступает маршруту через Казахстан? Люди, которые лоббируют проект ж/д Китай — Киргизия — Узбекистан, видимо, никогда не пытались пересечь границу Узбекистана с грузом и не представляют, что это такое. Практики, которые изучали вопрос не по бумагам, понимают, что граница с Узбекистаном — серьезное препятствие.

Ни о какой войне тарифов и конкуренции с Казахстаном речи быть не может. Казахстанский маршрут — равнинный, через Киргизию — высокогорный, соответственно по энергозатратам и себестоимости строительства они уже не равны.

На маршруте Китай — Иран через Казахстан будет три промежуточные госграницы, через Киргизию — четыре, и в том числе через Узбекистан, процедуры прохождения товаров через госграницы которого наиболее сложны.

Казахстанская железнодорожная компания «Казахстан Темир Жолы» — это публичное АО, с открытой финансовой отчетностью, ежегодно публикуемыми аудиторскими заключениями и ежегодными рейтингами от международных рейтинговых агентств.

Составить ей конкуренцию киргизстанская железнодорожная госкомпания «Кыргыз Темир Жолы», не имеющая рейтингов и доступа к рынкам капиталов, физически не способна. Кто-нибудь хоть когда-нибудь видел финансовую отчетность данного госпредприятия в СМИ? Закрытость компании определяет ее коррумпированность и неспособность к развитию. Казахская компания после распада СССР построила порядка 3000 км новых железных дорог, киргизская компания — ноль. Даже Афганистан в этом плане опередил Киргизию, построив 75 км новой ж/д Хайратон — Мазари-Шариф.

ИА REGNUM: Между Киргизией и Узбекистаном периодически возникают споры. Не получится ли так, что железная дорога станет инструментом давления на соседей? Ведь Ташкент может просто блокировать въезд поездов на свою территорию?

Пересечь госграницу с Узбекистаном для товаров в настоящее время проблематично. Но Узбекистан сам заинтересован в доходах от транзита через свою территорию. Однако даже если Ташкент изменит свои погранично-таможенные процедуры для облегчения прохождения товаров через его границу, вышеперечисленные преимущества маршрута через Казахстан сразу на Туркмению и Иран все равно не позволят развить транзит через Киргизию.

Что касается проекта ж/д Китай — Киргизия — Таджикистан — Афганистан — Иран, то возить что бы то ни было через Афганистан, где уже несколько поколений живут в условиях войны с культом автомата Калашникова, адекватные люди не станут. Для них хватает и тех проблем, которые есть при перевозках грузов через страны Средней Азии.