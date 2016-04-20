Сирия, 20 апреля, 2016, 22:14 — ИА Регнум. Пресс-секретарь генерального секретаря ООН подтвердил планы по эвакуации около 500 человек из осажденных сирийских общин, передает Daily Mail.

Beshr Abdulhadi Дети войны

Стефан Дуджаррич сообщил журналистам, что люди «остро нуждаются в медицинской помощи». Он не сообщил подробностей о сроках и местах, где будут размещены люди.

Сирийская обсерватория по правам человека передает о том, что шесть человек были эвакуированы по медицинским показаниям из сел Фуа и Кфрая, а двое других были — из Забадани. Операция проводилась под эгидой ООН и координируется Красным Полумесяцем.

Нынешняя эвакуация является крупнейшей с февраля, когда был объявлен режим прекращения огня. В декабре 2015 г. были перемещены до 460 человек из четырех общин.