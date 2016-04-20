Минск, 20 апреля, 2016, 22:08 — ИА Регнум. Начальник управления Америки МИД Белоруссии Олег Кравченко 20 апреля встретился с заместителем помощника администратора Агентства США по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Джонатаном Кацем, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

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«В ходе встречи были обсуждены вопросы развития сотрудничества Белоруссии и USAID», — сказано в кратком официальном сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа 2015 года Александр Лукашенко, принимая в своей минской резиденции делегацию конгрессменов США, констатировал, что «американские корпорации проявляют к Белоруссии нарастающий интерес». Недавно, 30 марта Александр Лукашенко в ходе переговоров с заместителем помощника министра обороны США Майклом Карпентером заявил, что готов сотрудничать с США, отметив: «И не только потому, что это глобальная империя мировая, ведущее государство мира, с которым сотрудничают все. Ещё и потому, что это у нас никогда не вызывало аллергии».