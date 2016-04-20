Нью-Йорк, США, 20 апреля, 2016, 22:06 — ИА Регнум. Апелляционный суд второго округа Нью-Йорка отказался пересматривать дело российского летчика Константина Ярошенко, который отбывает тюремный срок в США. Решение апелляционного суда второго округа Нью-Йорка было вынесено сегодня, 20 апреля.

camonitor.kz В зале суда

Суд отверг доводы защиты Ярошенко, которые были отображены в поданной ею ещё в июне 2015 года апелляции. Суд подтвердил решение, которое ранее вынес окружной суд.

Защита Ярошенко указывала на прецедент 1974 года. Тогда апелляционный суд при разборе дела «Соединенные Штаты против Тосканино», постановил отменить обвинительный вердикт в отношении подсудимого в связи с тем, что его арестовали на территории другого государства. Также он подвергался пыткам в нарушении закона.

Но апелляционный суд второго округа Нью-Йорка решил иначе. Зашита Ярошенко отмечает, что решение было принято спустя неделю после слушаний. Обычно такие решения принимаются через месяц, указывают адвокаты.

Напомним, Ярошенко был осужден 7 сентября 2011 года на 20 лет тюрьмы. При этом Ярошенко был арестован 28 мая 2010 года в Либерии и оттуда был доставлен в США. Обвинение в адрес Ярошенко основываются на показаниях действующих под прикрытием американских агентов Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков США, которые якобы уличили его в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.