Великий Новгород, 20 апреля, 2016, 22:02 — ИА Регнум. Губернатор Новгородской области Сергей Митин в 2015 году заработал 2 млн 504 тыс. рублей — на 250 тыс. рублей меньше, чем в 2014 году. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера главы региона и его супруги опубликованы на официальном сайте правительства Новгородской области.

Андрей Рябушкин. Семья купца в XVII веке. 1896

Декларация главы региона, по сравнению с предыдущими годами, в остальном практически не изменилась. В собственности новгородского губернатора — четверть жилого дома (28,7 кв м), квартира площадью 209,9 кв м, нежилое помещение (13,1 кв м) и квадроцикл Polaris Sportsman 2005 года выпуска.

При этом супруга губернатора Вера Митина в 2015 году заработала почти на 900 тыс. рублей больше, чем годом ранее: 2 млн 636 тыс. рублей. В прошлогодней декларации у неё был в собственности легковой автомобиль BMW 116 2010 года выпуска, которого теперь в сведениях о доходах нет. Больше никакими транспортными средствами она не владеет.

Таким образом, совокупный доход семьи губернатора Новгородской области в 2015 году достиг 5,1 млн рублей и по сравнению с 2014 годом вырос примерно на 620 тысяч рублей.