Тель-Авив, Израиль, 20 апреля, 2016, 21:54 — ИА Регнум. Заместитель командира израильских ВС — генерал-майор Яир Голан предупреждает «Хезболлу», что любая война между ней и Израилем нанесет «разрушительный» ущерб Ливану, передает Washington Post.

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Голан рассказал иностранным журналистам, что «Хезболла» развила потенциал, который представляет «беспрецедентную» угрозу для Тель-Авива. По израильским оценкам, ливанская группа имеет в своем арсенале более 100 000 ракет и снарядов.

Генерал отметил, что любая будущая война будет «гораздо более жесткой», чем конфликты последних 20 лет.

«Любой будущий кризис не ограничится маленькой войной в Ливане. Она будет решительной. Это будет полномасштабная война», — говорит он.

«Это может причинить разрушительный ущерб Ливану», в том числе и в гражданских районах, где, как говорит Голан, скрывается и действует «Хезболла». «Нет никакого другого способа нейтрализовать эту угрозу без нанесения большого ущерба ливанской инфраструктуре, ливанским домам и другим гражданским объектам», — уточнил израильский командир.

В последний раз крупное столкновение между «Хезболлой» и Израилем произошло в июле — августе 2006 года и продлилось около месяца.