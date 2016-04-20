Минск, 20 апреля, 2016, 21:54 — ИА Регнум. Преступная деятельность международной группы, в состав которой входили и граждане Белоруссии, пресечена в ходе совместной операции управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности главного следственного управления Следственного комитета Белоруссии и управления «К» МВД Белоруссии, сообщает пресс-служба белорусского Следкома.

Хакер

В ходе расследования было установлено, что участники преступной группы за последние годы с использованием вредоносного программного обеспечения завладевали реквизитами банковских счетов различных компаний. Так, со счета неназванной «крупной американской компании» данной группой было похищено $1,35 млн. Украденные деньги преступная группа пыталась легализовать посредством специально созданных для этих целей фиктивных компаний, зарегистрированных в Белоруссии, Китае, Бангладеш и других странах.

«В Минске задержаны два активных участника преступной группы — жители города, 1981 и 1974 годов рождения. Следствием у них проведены обыски, изъяты предметы и документы, подтверждающие причастность к работе в составе международной преступной группы. Действия задержанных квалифицированы по ч.4 ст.212 Уголовного кодекса Республики Беларусь», — сказано в официальном сообщении.

«Залогом успешного завершения операции по установлению и задержанию подозреваемых лиц послужили профессиональные совместные действия Следственного комитета Республики Беларусь, Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Генеральной прокуратуры Республики Беларусь и Федерального бюро расследований США», — подчеркнули в Следкоме постсоветской республики.