Москва, 28 апреля, 2016, 10:12 — ИА Регнум. Драма «Рассекая волны» датского режиссёра Ларса фон Триера, снятая им в 1996 году, снова доступна для просмотра в кино. С сегодняшнего дня до 4 мая фильм будет транслироваться в московском кинотеатре «Факел» в рамках программы «Повторный прокат».

Цитата из к/ф «Рассекая волны». реж. Ларс фон Триер. 1996. Дания, Швеция, Франция, Нидерланды, Норвегия, Исландия, Испания Эмили Уотсон в роли Бесс

Как сообщает пресс-служба кинотеатра, программа «Повторный прокат» каждый месяц «возвращает» классику кино и культовые фильмы всех времён на большой экран. Фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

«Рассекая волны» — мелодраматический фильм Ларса фон Триера, ставший первой его работой в трилогии «Золотое сердце» о людях, идущих на жертвы ради любви. В трилогию также вошли «Идиоты» 1998 и «Танцующая в темноте» 2000.

Цитата из к/ф «Рассекая волны». реж. Ларс фон Триер. 1996. Дания, Швеция, Франция, Нидерланды, Норвегия, Исландия, Испания Влюбленные

Молодая девушка Бесс Макнилл (Эмили Уотсон) из отдаленной общины на северо-западе Шотландии влюбляется в Яна, работающего на буровой установке в море. Но головокружительная история любви оказывается слишком коротка. Однажды Ян возвращается к любимой искалеченным после несчастного случая в море. Чтобы вернуть мужа к жизни, Бесс идёт на всё и совершает самые унизительные поступки.

С ролью Бесс в кино удачно дебютировала до той поры актриса театра Эмили Уотсон. Её наивная и убедительная игра не осталась незамеченной — за роль Бесс Уотсон получила приз «Феликс» как лучшая актриса 1996 года, а также номинации на «Оскар» и «Золотой глобус».

Цитата из к/ф «Рассекая волны». реж. Ларс фон Триер. 1996. Дания, Швеция, Франция, Нидерланды, Норвегия, Исландия, Испания Забота

На Каннском фестивале 1996 года «Рассекая волны» получил приз жюри. Фильм также был отмечен премиями Европейской киноакадемии и «Сезар». За религиозную и этическую тематику фильма работу фон Триера сравнивали с фильмами Карла Теодора Дрейера.

«Датская культура парадоксальна: есть в ней и Датский дизайн, который славится предельной сдержанностью и минимализмом. И, например, Триер самый известный из ныне живущих Датских режиссёров, который, в частности, знаменит предельной провокативностью, которая становится творческой стратегией.

В своих фильмах Триер пробовал самые разные техники съёмки и стили режиссуры, но всегда делал так, чтобы это «обращало внимание» смелостью. Вопрос только в том «ради чего» и тут мнения расходятся, часть «просвещенной аудитории» считает, что это высокое искусство, которое говорит о «человеческой природе» (конфликтной, агрессивной, противоречивой, глубоко трагической и «неправильной»), а часть считает, что это претенциозная подделка и потакание массовым вкусам, и сведение человека к тому, чем он не является… К какому лагерю примкнуть, Вы решаете сами…

Среди прочих фильмов «Рассекая волны» кажется вполне целомудренным. И даже «морализаторским» и «мелодраматичным». Это кино можно воспринимать как притчу. Кроме того, фильм — пример того, как в почти камерных условиях и отсутствии бюджета режиссёр пытается говорить о «вселенских и вечных проблемах», — комментирует картину кинообозреватель ИА REGNUM Дмитрий Тёткин.