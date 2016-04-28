Ларс фон Триер снова рассекает волны
Москва, 28 апреля, 2016, 10:12 — ИА Регнум. Драма «Рассекая волны» датского режиссёра Ларса фон Триера, снятая им в 1996 году, снова доступна для просмотра в кино. С сегодняшнего дня до 4 мая фильм будет транслироваться в московском кинотеатре «Факел» в рамках программы «Повторный прокат».
Как сообщает пресс-служба кинотеатра, программа «Повторный прокат» каждый месяц «возвращает» классику кино и культовые фильмы всех времён на большой экран. Фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.
«Рассекая волны» — мелодраматический фильм Ларса фон Триера, ставший первой его работой в трилогии «Золотое сердце» о людях, идущих на жертвы ради любви. В трилогию также вошли «Идиоты» 1998 и «Танцующая в темноте» 2000.
Молодая девушка Бесс Макнилл (Эмили Уотсон) из отдаленной общины на северо-западе Шотландии влюбляется в Яна, работающего на буровой установке в море. Но головокружительная история любви оказывается слишком коротка. Однажды Ян возвращается к любимой искалеченным после несчастного случая в море. Чтобы вернуть мужа к жизни, Бесс идёт на всё и совершает самые унизительные поступки.
С ролью Бесс в кино удачно дебютировала до той поры актриса театра Эмили Уотсон. Её наивная и убедительная игра не осталась незамеченной — за роль Бесс Уотсон получила приз «Феликс» как лучшая актриса 1996 года, а также номинации на «Оскар» и «Золотой глобус».
На Каннском фестивале 1996 года «Рассекая волны» получил приз жюри. Фильм также был отмечен премиями Европейской киноакадемии и «Сезар». За религиозную и этическую тематику фильма работу фон Триера сравнивали с фильмами Карла Теодора Дрейера.
«Датская культура парадоксальна: есть в ней и Датский дизайн, который славится предельной сдержанностью и минимализмом. И, например, Триер самый известный из ныне живущих Датских режиссёров, который, в частности, знаменит предельной провокативностью, которая становится творческой стратегией.
В своих фильмах Триер пробовал самые разные техники съёмки и стили режиссуры, но всегда делал так, чтобы это «обращало внимание» смелостью. Вопрос только в том «ради чего» и тут мнения расходятся, часть «просвещенной аудитории» считает, что это высокое искусство, которое говорит о «человеческой природе» (конфликтной, агрессивной, противоречивой, глубоко трагической и «неправильной»), а часть считает, что это претенциозная подделка и потакание массовым вкусам, и сведение человека к тому, чем он не является… К какому лагерю примкнуть, Вы решаете сами…
Среди прочих фильмов «Рассекая волны» кажется вполне целомудренным. И даже «морализаторским» и «мелодраматичным». Это кино можно воспринимать как притчу. Кроме того, фильм — пример того, как в почти камерных условиях и отсутствии бюджета режиссёр пытается говорить о «вселенских и вечных проблемах», — комментирует картину кинообозреватель ИА REGNUM Дмитрий Тёткин.