Астана, 20 апреля, 2016, 21:43 — ИА Регнум. Компетенции национального почтового оператора Казахстана значительно расширились, благодаря подписанному сегодня, 21 апреля, новому закону «О почте». Как сообщает пресс-служба президента, теперь деятельность компаний, работающих в почтовой сфере, разделена на услуги почтовой связи, а также иную деятельность, состоящую из финансовых услуг, банковских операций, транспортных услуг и агентской деятельности.

kazpost.kz Сотрудник почтового оператора АО «Казпочта» за работой

Кроме того, законом раскрывается понятие «почтовой тайны» и устанавливается механизм ее защиты, а также предусматриваются нормы по взаимодействию между операторами почты и правоохранительными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

Самое интересное заключается в том, что в старом законе «О почте», принятом еще в 2003 году, не были предусмотрены термины «почтовая организация», «организация почтовой связи», «почтовые услуги», «негосударственные организации почтовой связи» и т. д. Между тем, в Кодексе «Об административных правонарушениях» и казахстанских законах «О карантине растений», «О внутреннем водном транспорте», «Об автомобильном транспорте», «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации» и в законе «О связи» эти термины присутствовали, но без четкого определения их содержания. То есть получается, что на протяжении 13 лет в стране работал закон, который, по сути, был не только сырым и недоработанным, но и шел вразрез с другими законодательными актами.

В связи с этим президент страны подписал не только сам закон «О почте», но и поправки в ряд других нормативно-правовых актов.

Примечателен и другой факт: новый закон значительно расширяет не только список услуг национального почтового оператора АО «Казпочта», но и его полномочия. Так, к примеру, АО «Казпочта» получит доступ практически ко всем информационным системам и базам данных (адресный регистр) страны, а также к информационным хранилищам государственных органов и других организаций. Как поясняется в концепции закона, это сделано для того, чтобы национальный почтовый оператор смог организовать работу по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их результатов населению в рамках заключенного договора с недавно созданной государственной корпорацией «Правительство для граждан». Кроме того, благодаря доступу к информационным системам, АО «Казпочта» сможет теперь обеспечивать оказание государственных услуг в электронной форме.

Разработчики закона в лице правительства Казахстана рассчитывают, что данное новшество позволит предоставлять всему сельскому населению страны государственные услуги в пределах их места проживания, что позволит снизить транспортные расходы жителей села и даст им возможность пользоваться услугами в удобное для них время.

Естественно, расширение списка оказываемых услуг повлечет за собой и рост рабочей нагрузки на сотрудников национального почтового оператора. Однако в законе заложено, что увеличение нагрузки с двух рабочих дней до пятидневной рабочей недели повлечет за собой рост заработной платы почтальонов. Согласно концепции закона, оплата труда будет производиться по полной ставке.

Новый закон «О почте» вступает в силу со дня опубликования в печати.

Напомним, ранее сообщалось, что национальный почтовый оператор Казахстана акционерное общество «Казпочта» в ближайшем будущем намерен предоставить каждому зданию в стране свой собственный сайт. На страницах в интернете жители домов смогут узнавать контакты обслуживающих организаций и общаться с соседями.