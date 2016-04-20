Санкт-Петербург, 20 апреля, 2016, 21:50 — ИА Регнум. Шведский ритейлер IKEA выразил заинтересованность в частичном финансировании строительства транспортной развязки в примыкающем к Петербургу поселке Кудрово Ленинградской области. Об этом сегодня, 20 апреля, на совещании в областном правительстве сообщил управляющий ТЦ «Мега-Дыбенко» Патрик Сьоберг. Гипермаркет IKEA является ядром торгового центра, находящегося вблизи Кудрово, которое активно застраивается высотным жильем.

kobakou IKEA

По словам Патрика Сьоберга, IKEA согласилась участвовать в финансировании строительства развязки в Кудрово, поскольку это повысит транспортную доступность ТЦ «Мега-Дыбенко». «Мы оценили свое участие в 700 млн рублей», — цитирует слова управляющего агентство «Интерфакс».

Сьоберг также отметил, что компании необходимо получить информацию о том, какие инвесторы, помимо IKEA, будут участвовать в проекте. После этого решение о финансировании будет вынесено на совет директоров IKEA, а затем в течение двух месяце озвучат окончательную сумму финансирования.

Зампред правительства Ленобласти по строительству Михаил Москвин сообщил, что ответственность за финансирование строительства улично-дорожной сети в Кудрово лежит на девелоперах, реализующих там проекты жилищного строительства. Однако застройщиков, которые подтвердили свое участие в финансировании строительства развязки, пока нет.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, власти региона готовы рассмотреть возможность финансирования, но в таком случае не хватает еще 300 млн рублей. Вместе с тем, Михаил Москвин подчеркнул, что поиском недостающих средств власти региона займутся после того, как IKEA подтвердит планы по финансированию.

Предоставить в Госстройнадзор к началу июня графики строительства дорого в Кудрово должен будет один из девелоперов, занимающийся жилой застройкой данной территории, — «Ленинградская областная инжиниринговая компания» (ЛОИК).

Строительство развязки запланировано в рамках подключения дорожной сети Кудрово к автомобильной дороге Р-21 «Кола». Помимо планов строительства развязки, застройщики в Кудрово будут продолжать и расширять улицы Ленинградскую и Областную.

Напомним, что по измененной программе «Светофор» в «красной» зоне застройщики обязаны взять на себя до 50% расходов на возведение дорожных объектов, в «желтой» — до 30%.

Шведский производитель и продавец мебели IKEA работает на российском рынке с 2000 года. В настоящее время сеть компании в России объединяет 14 торговых центров «МЕГА» с магазинами «ИKEA».