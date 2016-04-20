Тверь, 20 апреля, 2016, 21:33 — ИА Регнум. Двое школьников пострадали в результате тройного ДТП в Твери вечером 20 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД.

Авария произошла около 16:30 на Молодежном бульваре. По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Fusion, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил Nissan Qashqai, который двигался по главной дороге с преимуществом. От столкновения Nissan вылетел на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем Ford. Последний вылетел на тротуар и сбил мальчика и девочку 2005 года рождения.

Дети с травмами госпитализированы.