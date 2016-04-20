Бразилиа, 20 апреля, 2016, 21:25 — ИА Регнум. Президент Бразилии Дилма Руссефф намерена принять участие в мероприятии по борьбе с климатическими изменениями, которое пройдет 22 апреля в Нью-Йорке. Речь идет о церемонии заключения Парижского договора. В ходе этой акции Дилма Руссефф выступит с речью, в которой сообщит о достижениях, достигнутых Бразилией в период ее правления и заявит, что импичмент — это попытка государственного переворота. Она надеется получить таким образом международную поддержку в борьбе с внутренней оппозицией, комментирует Folha de S.Paulo.

Илья Репин. Женщина с кинжалом. 1870-е

Кроме этого, Дилма Руссефф заявила, что стала жертвой «мачизма», так как с мужчиной-президентом так поступить бы не посмели. «В этом всём было намешано большое количество предрассудков в отношении женщин, — сказала она на пресс-конференции в столице страны — городе Бразилиа. — Отношение ко мне не такое, как к президентам мужского пола». Хотя женщины-избиратели превосходят численностью своих коллег-мужчин в Бразилии, около 10 процентов из 513 законодателей в Палате депутатов — нижней палате Конгресса — женщины, комментирует «Голос Америки».

В настоящее время сенат Бразилии формирует комиссию по импичменту, этот процесс будет завершен к 25 апреля.