Симферополь, 20 апреля, 2016, 21:25 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксёнов пояснил свою позицию по вопросу отмены первомайской демонстрации после того, как пользователи в соцсетях начали обвинять его в навязывании православия, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Советский плакат «Да здравствует 1 Мая!»

Утром 20 апреля глава республики написал на своей странице в Facebook, что из-за совпадения в этом году празднования Пасхи и Праздника весны и труда проведение официальных мероприятий 1 мая в Крыму не запланировано.

«В нынешнем году день 1 мая совпадает с праздником Пасхи, и многие из вас проведут ночь накануне в храмах на пасхальных богослужениях, многие будут праздновать Светлое Христово Воскресение в семейном кругу», — написал Аксёнов.

Заявление главы республики вызвало возмущение у некоторых пользователей соцсетей. Один из них написал: «Категорически против навязывания крымчанам религиозного мракобесия в качестве официальной идеологии. Уверен в том, что подобные заявления и действия вредят имиджу Крыма. Общегражданский праздник по определению важнее религиозного, поскольку гражданами являются все, а верующими — только некоторые».

В опубликованном вечером 20 апреля в Facebook заявлении Сергей Аксёнов пояснил, что не противопоставляет Пасху Первомаю.

«В связи с появившимися кривотолками по поводу празднования дня 1 мая считаю необходимым пояснить следующее. В предыдущем моем комментарии Пасха не противопоставляется Первомаю. Там ясно сказано: в этом году не будет ОФИЦИАЛЬНЫХ первомайских демонстраций. Считаю, что защита трудящихся — это не обязательно участие в демонстрации. На протяжении 23 «украинских» лет в Крыму много проводилось демонстраций, но реальных дел не было», — объяснил свою позицию Аксёнов.

Он отметил, что жители Крыма могут отмечать Праздник весны и труда так, как они считают нужным. «Профсоюзы, политические партии и общественные организации, которые хотят провести праздничные мероприятия и пройтись по улицам городов, могут это сделать абсолютно свободно в соответствии с законом. Необходимо оформить соответствующие заявки, и органы власти окажут содействие и дадут необходимые разрешения. Никаких запретов на этот счет нет! Мы уважаем желания и убеждения крымчан», — подчеркнул глава Крыма.