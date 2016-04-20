Москва, 20 апреля, 2016, 21:21 — ИА Регнум. С распадом СССР возможность проведения исследований в области теории глубинного, неорганического происхождения нефти практически исчезла. «Глубинщики» сегодня работают без какой-либо поддержки со стороны государственных структур и нефтяных корпораций, так как все административные высоты в науке и отрасли оккупированы «органиками» — сторонниками традиционной, органической теории происхождения нефти, которая давно «не работает», так как она ничего вразумительного не может сказать по поводу открытия за последние десятилетия гигантских месторождений там, где нефти, по «канонам органиков», быть не может в принципе. А набралось таких случайно открытых «парадоксальных» месторождений уже на 15% мировых запасов. Об этом рассказал 20 апреля на круглом столе «Сколько в России и мире осталось нефти и газа?» доктор геолого-минералогических наук, заместитель главного геофизика Центральной геофизической экспедиции (ЦГЭ), главный редактор электронного журнала «Глубинная нефть» Ахмет Иссакович Тимурзиев.

Энгельс Козлов. Нефтяники Печоры. 1972-1973

Тимурзиев так характеризует нынешнюю ситуацию: «Присутствуя на многочисленных конференциях, я пришел к выводу, что за период после распада Союза органическая теория должна была бы умереть по сути, поскольку еще в советские времена мы ее, мягко говоря, не уважали. Она была официальной теорией, руководящим инструментом. Однако за постсоветские годы научные школы глубинной теории были потеряны, мы были лишены возможности публично выступать и защищать свою позицию. На всех конференциях при обсуждении проблемы происхождения углеводородов продолжают рассуждать об органическом веществе, как-будто ничего не произошло».

Поэтому в 2011 году Ахмет Тимурзиев вместе со своими, единомышленниками провел в Москве первую за постсоветское время рабочую конференцию по абиогенной нефти. Тогда на мероприятие собралось около 30 ученых со всей России. Участники конференции приняли решение о необходимости пропаганды своих идей и разоблачения лженауки, в которую превратилась на современном этапе органическая теория.

В 2012 году они провели в стенах ЦГЭ первую ежегодную Всероссийскую конференцию по глубинному генезису нефти и газа, которая была названа в честь великого советского геолога и патриота России Николая Александровича Кудрявцева «Кудрявцевскими чтениями». В этом году пройдут уже пятые чтения. Был также создан сайт и электронный журнал «Глубинная нефть».

Ахмет Тимурзиев продолжает рассказ о злоключениях неорганической теории: «В 1989 году оставшиеся представители советской научной школы абиогенного происхождения нефти Бескровный и Аникиев совместно с другими сподвижниками со всего Союза умудрились провести первую и единственную Всесоюзную конференцию, также названную в честь Кудрявцева. Однако на этом фоне органическая теория практически не развивается. Мы следим за литературой: ничего революционного, никаких научных доказательств, ничего не открывается, но при этом органическая теория занимает нишу государственной официальной теории, которая организует геологоразведочный процесс и предсказывает его результативность».

По мнению лидера «глубинщиков», сейчас проедаются достижения Советского Союза, во многом благодаря деятельности правительства РФ. В Советское время наблюдался систематический прирост минерально-сырьевой базы, однако сейчас, несмотря на заявление чиновников, ситуация плачевная. «Мы как специалисты понимаем цену этих деклараций. На самом деле ресурсы не восполняются — они либо равны добываемой нефти, либо чуть-чуть ее превосходят», — добавил он

Комментируя недавнее заявление министра Сергея Донского в интервью «Российской газете» о том, что разведанных запасов нефти в России хватит для обеспечения добычи всего на 28 лет, Ахмет Тимурзиев отметил: «Бытует обманчивое представление, теория — это не столь важно. Важна практика. Но без правильной теории искать нефть невозможно. Это очень дорогостоящее мероприятие, большие риски. Коэффициента успешности поиска нефти колеблется в различных странах и регионах в пределах 30%. То есть лишь три из десяти месторождений подтверждаются, остальные — оказываются пустышками», — рассказал эксперт.

Иллюстрируя современный, не опирающийся на теорию подход к поиску нефти, Тимурзиев приводит пример с организацией добычи сланцевой нефти в США: «Чем обеспечивается добыча сланцевой нефти в США? На сегодняшний день благодаря освоению скоростных технологий они скважину бурят за неделю. Но надо иметь ввиду, что сланцевая нефть залегает в США на поверхности, до километра, в редких случаях глубже. В отличие от Бажена (Баженовская свита — гиганстское месторождение сланцевой нефти в Сибири), на который мы сегодня молимся, — это две-три тысячи метров. Это другая по природе порода, другие технологии извлечения. Американцы умудрились увеличить добычу, но какой ценой? Бурятся тысячи и десятки тысяч скважин, то есть нефть ищется методом квадратно-гнездового бурения. При том, что сейчас наука способна обеспечить прогноз высокоэффективных участков, где добыча будет обеспечиваться при многократно более высоких продуктивностях скважин».

Ахмет Тимурзиев заявил, что он является убежденным представителем неорганической школы, в связи с чем он полагает, что любая нефть — это глубинная неорганическая мантийная нефть, а термины «традиционная» и «нетрадиционная» нефть относятся не к происхождению нефти, а к технологиям ее извлечения.

По мнению академика РАЕН, традиционной нефти крайне много, ее век не закончился, несмотря на технологическую революцию в добыче сланцевой и шельфовой нефти, более того, он еще впереди. Однако заинтересованных структур нет — ни государственных, ни коммерческих.

«В мире из разведанных запасов нефти и газа на долю запасов, разведанных в фундаменте, приходится порядка 15%. При том, что лидеры органического учения декларируют, что 99% нефти находится в осадочных породах. Это явный обман», — заявил Ахмет Тимурзиев.