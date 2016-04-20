Москва, 20 апреля, 2016, 21:15 — ИА Регнум. Министерство юстиции РФ получило запрос от властей Украины о предоставлении документов, которые необходимы для передачи украинской диверсантки и депутата Верховной рады Надежды Савченко на Украину. Об этом сегодня, 20 апреля, пишут «Ведомости».

Судейская мантия

Сообщается, что 19 апреля текущего года Минюст России по факсимильной связи поступил запрос министерство юстиции Украины о предоставлении на основании статьи 6 Конвенции о передаче осужденных лиц 1983 года документов, необходимых для рассмотрения вопроса передачи осужденной Надежды Савченко на Украину для дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы.

Напомним, министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что его ведомство подготовило все необходимые документы для передачи на Украину Надежды Савченко, которая осуждена в России на 22 года тюрьмы за убийство российских журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина летом 2014 года под Луганском.

В российском Минюсте подчеркивают, что решение о передаче Савченко Украине может принять только федеральный суд РФ.