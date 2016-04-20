Минюст РФ: от Киева поступил запрос на передачу Савченко
Москва, 20 апреля, 2016, 21:15 — ИА Регнум. Министерство юстиции РФ получило запрос от властей Украины о предоставлении документов, которые необходимы для передачи украинской диверсантки и депутата Верховной рады Надежды Савченко на Украину. Об этом сегодня, 20 апреля, пишут «Ведомости».
Сообщается, что 19 апреля текущего года Минюст России по факсимильной связи поступил запрос министерство юстиции Украины о предоставлении на основании статьи 6 Конвенции о передаче осужденных лиц 1983 года документов, необходимых для рассмотрения вопроса передачи осужденной Надежды Савченко на Украину для дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы.
Напомним, министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что его ведомство подготовило все необходимые документы для передачи на Украину Надежды Савченко, которая осуждена в России на 22 года тюрьмы за убийство российских журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина летом 2014 года под Луганском.
В российском Минюсте подчеркивают, что решение о передаче Савченко Украине может принять только федеральный суд РФ.