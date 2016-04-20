Шарль Азнавур присоединился к письму Путину по поводу Левона Айрапетяна
Ереван, 20 апреля, 2016, 21:04 — ИА Регнум. Всемирно известный шансонье Шарль Азнавур присоединился к обращению, адресованному президенту России Владимиру Путину об изменении меры наказания тяжело больного Левона Айрапетяна. Под открытым письмом уже подписались более пятидесяти тысяч человек.
Как ранее сообщало ИА REGNUM общественная инициатива «Свобода Левону Айрапетяну» опубликовала обращение к Владимиру Путину, в котором говорится о тревожных событиях, которые разворачиваются вокруг бизнесмена и мецената Левона Айрапетяна. Авторы напомнили о том, что Айрапетян имеет большие заслуги перед российским государством. «Огромен вклад Айрапетяна в укреплении российско-армянских многосторонних отношений, он является инициатором сотен социальных и благотворительных проектов. Не считаем лишним упомянуть, что на своей родине, в Армении, Айрапетян воспринимается как герой», — отмечается в письме.
Инициатива также отмечает, что 14 апреля он был осужден по крайне сомнительному обвинению. «Пострадавшим в деле Айрапетяна оказался отбывающий пожизненное заключение за многочисленные убийства экс-сенатор Игорь Изместьев, что само по себе является нонсенсом. Это, а также многочисленные неувязки в обвинении, посеяли серьезные сомнения о заказном характере данного дела. Тем не менее, Айрапетян был приговорен к 4 годам лишения свободы. В его отношении даже не была применена возможность условного наказания с учетом прогрессирующей с каждым днем болезни» — подчеркнуто в письме. Вместе с тем, авторы обращения отметили, что Айрапетяну нужен каждодневный медицинский уход, поскольку с подобным здоровьем ему в тюрьме попросту не выжить. Сейчас Айрапетян находится в крайне тяжелом состоянии. «Просим Вашего содействия в вопросе изменения меры наказания Левону Айрапетяну», — отмечается в обращении.
Кроме этого омбудсмен Армении Арман Татоян официально обратился в аппарат Уполномоченного по правам человека России по вопросу устранения условий содержания Айрапетяна угрожающих его здоровью и предоставления необходимой медпомощи. Татоян выразил обеспокоенность по поводу заключения его под стражу, отметив, что Айрапетян нуждается в ежедневной медпомощи и наблюдению врачей. При этом армянский омбудсмен попросил российского коллегу предпринять необходимые меры для оказания медпомощи Айрапетяну и устранить условия содержания несущие угрозу его жизни.
19 апреля в Ереване состоялось многолюдное шествие, участники которого потребовали освободить из-под ареста Айрапетяна. Участники акции протеста передали письмо в посольство России в Армении.
14 апреля замоскворецкий суд Москвы приговорил к четырем годам колонии бизнесмена и директора ИД «Собеседник» Левона Айрапетяна, признанного виновным по делу о хищении $700 000 у матери экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева.
Суд также обязал предпринимателя выплатить семье Изместьевых 20,8 млн рублей. Айрапетян был взят под стражу в зале суда (до этого он был помещен под домашний арест). После оглашения приговора, бизнесмен почувствовал себя нехорошо, он сел на стул, однако на него надели наручники и посадили в клетку.