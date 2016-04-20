Ереван, 20 апреля, 2016, 21:04 — ИА Регнум. Всемирно известный шансонье Шарль Азнавур присоединился к обращению, адресованному президенту России Владимиру Путину об изменении меры наказания тяжело больного Левона Айрапетяна. Под открытым письмом уже подписались более пятидесяти тысяч человек.

Шарл Азнавур и Левон Айрапетян

Как ранее сообщало ИА REGNUM общественная инициатива «Свобода Левону Айрапетяну» опубликовала обращение к Владимиру Путину, в котором говорится о тревожных событиях, которые разворачиваются вокруг бизнесмена и мецената Левона Айрапетяна. Авторы напомнили о том, что Айрапетян имеет большие заслуги перед российским государством. «Огромен вклад Айрапетяна в укреплении российско-армянских многосторонних отношений, он является инициатором сотен социальных и благотворительных проектов. Не считаем лишним упомянуть, что на своей родине, в Армении, Айрапетян воспринимается как герой», — отмечается в письме.

Инициатива также отмечает, что 14 апреля он был осужден по крайне сомнительному обвинению. «Пострадавшим в деле Айрапетяна оказался отбывающий пожизненное заключение за многочисленные убийства экс-сенатор Игорь Изместьев, что само по себе является нонсенсом. Это, а также многочисленные неувязки в обвинении, посеяли серьезные сомнения о заказном характере данного дела. Тем не менее, Айрапетян был приговорен к 4 годам лишения свободы. В его отношении даже не была применена возможность условного наказания с учетом прогрессирующей с каждым днем болезни» — подчеркнуто в письме. Вместе с тем, авторы обращения отметили, что Айрапетяну нужен каждодневный медицинский уход, поскольку с подобным здоровьем ему в тюрьме попросту не выжить. Сейчас Айрапетян находится в крайне тяжелом состоянии. «Просим Вашего содействия в вопросе изменения меры наказания Левону Айрапетяну», — отмечается в обращении.

Кроме этого омбудсмен Армении Арман Татоян официально обратился в аппарат Уполномоченного по правам человека России по вопросу устранения условий содержания Айрапетяна угрожающих его здоровью и предоставления необходимой медпомощи. Татоян выразил обеспокоенность по поводу заключения его под стражу, отметив, что Айрапетян нуждается в ежедневной медпомощи и наблюдению врачей. При этом армянский омбудсмен попросил российского коллегу предпринять необходимые меры для оказания медпомощи Айрапетяну и устранить условия содержания несущие угрозу его жизни.

19 апреля в Ереване состоялось многолюдное шествие, участники которого потребовали освободить из-под ареста Айрапетяна. Участники акции протеста передали письмо в посольство России в Армении.

14 апреля замоскворецкий суд Москвы приговорил к четырем годам колонии бизнесмена и директора ИД «Собеседник» Левона Айрапетяна, признанного виновным по делу о хищении $700 000 у матери экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева.

Суд также обязал предпринимателя выплатить семье Изместьевых 20,8 млн рублей. Айрапетян был взят под стражу в зале суда (до этого он был помещен под домашний арест). После оглашения приговора, бизнесмен почувствовал себя нехорошо, он сел на стул, однако на него надели наручники и посадили в клетку.