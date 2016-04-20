Мехико, 20 апреля, 2016, 20:53 — ИА Регнум. Посевы мака являются экономической основой существования более, чем для тысячи общин в мексиканском штате Герреро. Хотя, его выращивание является незаконным. Как сообщает издание Excelsior, прибыль от выращивания мака составляет более семисот миллионов долларов.

Carlos Gracia Марихуана

Штат Герреро в Мексике называют «пылающим», по количеству насильственных смертей он занимает первое место в стране. Герреро также лидирует по производству мака и марихуаны. «На глобальном уровне Герреро и Афганистан соревнуются за первое место по производству марихуаны», заявил в прошлом году тогдашний временный губернатор штата Рохелио Ортега, комментирует Prensa Latina.

В ноябре 2015 года в Мексике Верховный суд принял постановление, согласно которому выращивание, хранение и использование марихуаны в рекреационных целях является законным личным правом граждан. Однако, это постановление касается лишь четверых активистов мексиканского Общества за ответственное и терпимое персональное употребление (SMART), которым таким образом разрешили выращивать и курить коноплю собственного урожая, комментирует BBC.

Отметим, что более 50% детей в возрасте 10−11 лет, проживающие в мексиканских штатах Мичоакан, Кампече, Герреро, Чихуахуа, «когда-либо пробовали» марихуану, в то время как средний показатель по стране для этой возрастной группы составил 2,3%. Такие результаты указаны в Национальном опросе по употреблению наркотиков среди учащихся за 2014−2015 гг., передает La Jornada.