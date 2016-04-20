Москва, 20 апреля, 2016, 20:46 — ИА Регнум. 20 апреля 2016 г. Окружной суд Гааги отменил решение о выплате Россией в пользу экс-акционеров ЮКОСа компенсации в размере $50 млрд. В ноябре 2014 года Россия подала в Окружной суд Гааги ходатайства об отмене арбитражных решений, вынесенных Гаагским арбитражным судом по искам бывших акционеров ЮКОСа в июле 2014 г. В Международном центре правовой защиты (МЦПЗ), представляющем интересы РФ по этому делу, позднее пояснили, что на момент вынесения судом постановления отсутствовало действительное арбитражное соглашение, а, следовательно, и компетенции состава арбитража на разрешение спора, поскольку Россия не ратифицировала Договор к Энергетической хартии (ДЭХ — подписан в 1994 году, вступил в силу в 1998 году), а применяла его на временной основе в той степени, в которой такое временное применение не противоречило ее законодательству, а также в силу того, что передача спора с истцами на разрешение в международный арбитраж противоречит российскому праву. Кроме того, по версии юристов МЦПЗ, истцы не являются иностранными инвесторами и не могут рассчитывать на защиту ДЭХ, «так как на самом деле они являются компаниями-пустышками, подконтрольными российским гражданам».

Юрий Орлов. Тупик. 1993

«Очень надеюсь, что это решение гаагского суда немного приглушит громовые раскаты губ юкосовских страдальцев, — прокомментировал решение суда член комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн. — Особенно радует, что судебная система Европы всё-таки сохраняет остатки здравого смысла, в отличие от многих представителей законодательной и исполнительной ветвей власти европейских и других западных стран, и что здравый смысл и юридическая грамотность гаагских судей оказались сильнее, чем стремление во что бы то ни стало «ущучить» Россию. Что касается господ из бывшего ЮКОСа, то можно было бы посочувствовать им. Вот, например, Ходорковский только что, наверное, отпраздновал возвращение в список «Форбс», хотя и на последние строчки, и, возможно, уже приготовился добавить к сохраненным в своей кубышке 500 миллионам долларов еще 50 миллиардов, которые он, как всегда, собирался «изъять» у наших граждан, у российского бюджета. Но, честно говоря, сочувствовать мы Ходорковскому и его подельникам не будем. Сочувствия заслуживают в этой ситуации как раз граждане России, нагло обворованные ЮКОСом, и не может не радовать, что обворовать их ещё раз — теперь под «гаагской крышей» — не получилось».