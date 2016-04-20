Тбилиси, 20 апреля, 2016, 20:40 — ИА Регнум. МВД Грузии раскрыло убийство, совершенное полтора года назад, в декабре 2014 года, в Тбилиси. По информации пресс-службы министерства, убийство матери и сына запланировали 2 лица, целью которых было завладение принадлежавшими убитым деньгами и личными вещами.

Михай Мункачи. Убийство. 1882-1887

По данным следствия, 17 декабря 2014 года в поселке ТЭВЗ на Тбилисском море в собственной квартире была найдена убитой Нато Квезерели, 1965 года рождения, а ее сын, Гурам Квезерели, 1986 года рождения, исчез.

Представители правоохранительных органов в результате проведенных по делу оперативно-розыскных и следственных мероприятий установили, что 2 лица с целью завладения принадлежащей Квезерели суммой запланировали убийство матери и сына. С этой целью 17 декабря 2014 года преступники привезли на одну из дач в Коджори (поселок в окрестностях Тбилиси) Гурама Квезерели и нанесли ему множественные ранения холодным оружием, от чего он скончался на месте. С целью сокрытия преступления преступники поместили труп убитого в бочку, залили кислотой и похоронили во дворе дачи.

В тот же день преступники с целью приведения умысла в исполнение явились в дом матери Гурама Квезерели, Нато Квезерели. Холодным оружием они нанесли Нато Квезерели множественные ранения, от которых она скончалась на месте.

Преступники унесли из дома Квезерели $12 000, 2 оформленных на Гурама Квезерели огнестрельных оружия, портативный компьютер, личные вещи и скрылись с места происшествия, поясняют в МВД.

20 апреля стало известно, что в Коджори во дворе одной из дач был найден захороненный в бочке труп, который оказался трупом Гурама Квезерели. Изъяты украденный компьютер и оружие. Назначена экспертиза.

Один из преступников задержан, второй находится за границей, и проводятся мероприятия для его экстрадиции.

Обоим предъявлено обвинение в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах. Задержаны еще 2 сотрудника МВД по обвинению в недонесении о совершении особо тяжкого преступления.