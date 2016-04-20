Санкт-Петербург, 20 апреля, 2016, 20:34 — ИА Регнум. Представители «Единой России» заработали больше коллег по петербургскому Законодательному собранию в 2015 году. Обнародованы сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов, их супругов и несовершеннолетних детей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Диего Ривера. Ночь богатых (фрагмент). 1928

Самым богатым по итогам прошлого года привычно оказался единоросс Сергей Шатуновский, который заработал почти 72 млн рублей. При этом его доход снизился почти в два раза по сравнению с 2014 годом, когда он получил около 119 млн рублей. Кроме того, если тогда его супруга завершила год с доходом в 90 млн рублей, то сейчас — лишь около 1,7 млн рублей.

Зато у нее появилась недвижимость: два нежилых помещения общей площадью около 360 кв. метров, доли еще в 10 аналогичных помещениях. Шатуновскому принадлежат две квартиры примерно по 300 кв. метров каждая, нежилое помещение в 2 тыс. кв. метров и множество долей в другой недвижимости. Из транспортных средств Шатуновский владеет мотовездеходом Polaris Sportsman 850.

Его однопартиец Сергей Никешин заработал 8 млн рублей за прошлый год и занимает второе место. Это на 2 млн рублей больше, чем в 2014 году. Супруга тоже серьезно увеличила доход: вместо 1,6 млн заработала 4,6 млн рублей. Никешин избавился от автомобиля Fiat Ducato, оставив и себе, и жене по одному Mercedes-Benz. Сам он владеет лишь гаражами, но пользуется 350-метровыми апартаментами, которые записаны на супругу. На ее имени числится и прочая недвижимость: квартира поменьше, садовый дом, земля общей площадью более 2 тыс. кв. метров.

Единоросс Татьяна Захаренкова удерживает третью позицию с 6 млн рублей дохода, что на 1,7 млн рублей превышает прошлый показатель. Ей по-прежнему принадлежит земля на площади около 1,3 тыс. кв. метров, доля садового дома и квартира, а также автомобили УАЗ «Патриот» и Audi Q7.

Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров в прошлом году заработал 3,7 млн рублей, что немного меньше дохода за 2014 год. Он все еще ездит на «Волге», лично не владеет никакой недвижимостью. В перечне объектов, которыми он пользуется, помимо квартиры появилось два дачных помещения около 70 кв. метров каждое. У его жены есть доля земельного участка в 802 кв. метра, половина садового дома и другая недвижимость.

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Можно отметить также единороссов Любовь Егорову с доходом в 5,8 млн рублей и Сергея Соловьева с почти аналогичными цифрами.

Среди самых успешных супругов парламентариев выделяются жены Виталия Милонова, Геннадия Волчека, а также муж Ирины Ивановой. Последний заработал около 5 млн рублей, тогда как сама парламентарий — более 2 млн рублей.

Супруга самого известного петербургского депутата Виталия Милонова внезапно получила в прошлом году почти 8,2 млн рублей дохода, хотя в 2014 году сумела заработать лишь 64 тыс. рублей. Вероятно, деньги появились от продажи квартиры в 100 кв. метров. Сам депутат завершил год с показателем в 2 млн рублей. Ему принадлежит садовый участок в 900 кв. метров, участок под жилищное строительство в 1,1 тыс. кв. метров, недостроенный дом и доля в квартире. Милонов все еще ездит на мотоцикле Kawasaki Vulcan, но его гараж пополнился автомобилями Mercedes-Benz и Lada.

Жена Геннадия Волчека тоже заработала около 8,4 млн рублей, сам депутат — 3,4 млн рублей. У него самого нет недвижимости, на супругу же записаны два земельных участка общей площадью более 1,1 га, садовый участок в 600 кв. метров, два жилых дома, нежилое строение и квартира. Кроме того, в гараже жены депутата стоят Mazda 6, Mercedes GL, BMW X3, тогда как народный избранник передвигается на Toyota Camry.