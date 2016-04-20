Единороссы стали самыми богатыми депутатами Петербурга по итогам 2015 года
Санкт-Петербург, 20 апреля, 2016, 20:34 — ИА Регнум. Представители «Единой России» заработали больше коллег по петербургскому Законодательному собранию в 2015 году. Обнародованы сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов, их супругов и несовершеннолетних детей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Самым богатым по итогам прошлого года привычно оказался единоросс Сергей Шатуновский, который заработал почти 72 млн рублей. При этом его доход снизился почти в два раза по сравнению с 2014 годом, когда он получил около 119 млн рублей. Кроме того, если тогда его супруга завершила год с доходом в 90 млн рублей, то сейчас — лишь около 1,7 млн рублей.
Зато у нее появилась недвижимость: два нежилых помещения общей площадью около 360 кв. метров, доли еще в 10 аналогичных помещениях. Шатуновскому принадлежат две квартиры примерно по 300 кв. метров каждая, нежилое помещение в 2 тыс. кв. метров и множество долей в другой недвижимости. Из транспортных средств Шатуновский владеет мотовездеходом Polaris Sportsman 850.
Его однопартиец Сергей Никешин заработал 8 млн рублей за прошлый год и занимает второе место. Это на 2 млн рублей больше, чем в 2014 году. Супруга тоже серьезно увеличила доход: вместо 1,6 млн заработала 4,6 млн рублей. Никешин избавился от автомобиля Fiat Ducato, оставив и себе, и жене по одному Mercedes-Benz. Сам он владеет лишь гаражами, но пользуется 350-метровыми апартаментами, которые записаны на супругу. На ее имени числится и прочая недвижимость: квартира поменьше, садовый дом, земля общей площадью более 2 тыс. кв. метров.
Единоросс Татьяна Захаренкова удерживает третью позицию с 6 млн рублей дохода, что на 1,7 млн рублей превышает прошлый показатель. Ей по-прежнему принадлежит земля на площади около 1,3 тыс. кв. метров, доля садового дома и квартира, а также автомобили УАЗ «Патриот» и Audi Q7.
Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров в прошлом году заработал 3,7 млн рублей, что немного меньше дохода за 2014 год. Он все еще ездит на «Волге», лично не владеет никакой недвижимостью. В перечне объектов, которыми он пользуется, помимо квартиры появилось два дачных помещения около 70 кв. метров каждое. У его жены есть доля земельного участка в 802 кв. метра, половина садового дома и другая недвижимость.
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Можно отметить также единороссов Любовь Егорову с доходом в 5,8 млн рублей и Сергея Соловьева с почти аналогичными цифрами.
Среди самых успешных супругов парламентариев выделяются жены Виталия Милонова, Геннадия Волчека, а также муж Ирины Ивановой. Последний заработал около 5 млн рублей, тогда как сама парламентарий — более 2 млн рублей.
Супруга самого известного петербургского депутата Виталия Милонова внезапно получила в прошлом году почти 8,2 млн рублей дохода, хотя в 2014 году сумела заработать лишь 64 тыс. рублей. Вероятно, деньги появились от продажи квартиры в 100 кв. метров. Сам депутат завершил год с показателем в 2 млн рублей. Ему принадлежит садовый участок в 900 кв. метров, участок под жилищное строительство в 1,1 тыс. кв. метров, недостроенный дом и доля в квартире. Милонов все еще ездит на мотоцикле Kawasaki Vulcan, но его гараж пополнился автомобилями Mercedes-Benz и Lada.
Жена Геннадия Волчека тоже заработала около 8,4 млн рублей, сам депутат — 3,4 млн рублей. У него самого нет недвижимости, на супругу же записаны два земельных участка общей площадью более 1,1 га, садовый участок в 600 кв. метров, два жилых дома, нежилое строение и квартира. Кроме того, в гараже жены депутата стоят Mazda 6, Mercedes GL, BMW X3, тогда как народный избранник передвигается на Toyota Camry.