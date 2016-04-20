Москва, 20 апреля, 2016, 23:22 — ИА Регнум. В Москве прошел очередной этап акции «Миллион деревьев». 20 апреля жители столицы и представители департамента природопользования и охраны окружающей среды высадили во дворах Гагаринского района каштаны и кусты дерена, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Посадка деревьев во дворе дома на улице Панферова в Москве

38 каштанов и 50 кустов дерена, которые в ходе голосования на портале «Активный гражданин» выбрали жители, появились в двух дворах на улице Панферова. Помощь в посадке москвичам оказали специалисты-озеленители, а услуги по уходу за молодыми саженцами окажут представители компании-подрядчика. В акции также принял участие глава департамента природопользования Антон Кульбачевский.

Напомним, акция «Миллион деревьев» стартовала в столице в 2013 году. За два года существования программы в городе высадили более 1 миллиона 150 тысяч деревьев и кустарников. В 2016 году Москву украсят еще 4,8 тысяч деревьев и почти 157 тысяч кустарников. Запланировано озеленение 1747 дворов.