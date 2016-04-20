Женева, Швейцария, 20 апреля, 2016, 20:10 — ИА Регнум. Международная организация по миграции (МОМ) подтверждает сообщения о гибели сотни людей во время кораблекрушения в Средиземном море, передает ABC News. По ее данным, пассажиры судов в панике прыгали между плавательными средствами, пытаясь удержаться на плаву.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Агентство ООН по делам беженцев сообщает, что до 500 человек могли погибнуть в кораблекрушении на прошлой неделе (11—17 апреля) в водах между Ливией и Италией.

Сотрудники МОМ утверждают, что они встретились с оставшимся в живых мигрантами, которые были спасены 16 апреля филиппинским сухогрузом у берегов Ливии. Выжившие говорят, что около 200 мигрантов покинули ливийское побережье у города Тобрук на нескольких небольших плавсредствах. Каждое из них было рассчитано на 30−40 пассажиров, в открытом море они следовали за большим кораблем.

МОМ передает, что в большое судно с 300 пассажирами начала проникать вода, когда на него пытались взобраться новоприбывшие мигранты. Когда оно начало тонуть, запаниковавшие беженцы попытались спрыгнуть на маленькие лодки, в которых они прибыли.