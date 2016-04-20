Вашингтон, 20 апреля, 2016, 20:08 — ИА Регнум. Верховный суд США обязал Исламскую республику Иран выплатить около $2 млрд семья погибших в 1983 году при взрыве казарм Корпуса морской пехоты США в Бейруте (Ливан). Об этом сегодня, 20 апреля, сообщает телеканал RT.

ИА REGNUM Доллар

Сообщается, что Верховный суд США вынес постановление, согласно которому власти Ирана должно выплатить компенсации на сумму $2,65 млрд американским семьям, чьи родственники стали жертвами взрывов в Бейруте, а также других терактов.

Уточняется, что от властей Исламской Республики добиваются получения денежных компенсаций родственники погибших в результате ряда других террористических актов, ответственность за которые американские власти возлагают на Тегеран.