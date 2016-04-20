Санкт-Петербург, 20 апреля, 2016, 20:07 — ИА Регнум. В ближайшие часы в Петербурге и пригородах ожидается гроза и град. Об этом вечером 20 апреля сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Днем в Петербурге уже отмечались осадки в виде града. Они изрядно напугали автомобилистов, опасающихся за сохранность своих машин. Фотографии и видео града активно размещаются пользователями соцсетей.

http://vk.com/spb_today Град в Петербурге 20.04.16. Скриншот видео в группе «ДТП и ЧП»

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня, 20 апреля, в течение одного-трех часов в Петербурге и пригородах местами ожидается гроза и град.

МЧС рекомендует горожанам закрыть окна, убрать хозяйственные вещи со двора дома и балкона, а также убрать сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу. Машину следует поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций.

Находясь на улице, необходимо обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Также важно избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска: мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов.

На 21 апреля МЧС неблагоприятных метеорологических явлений не прогнозирует. Ожидается переменная облачность. Утром и в конце дня местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный ночью 2−7 м/с, утром и днем 6−11 м/с. Температура воздуха ночью составит 0…+2 градуса, днем +13…+15 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.