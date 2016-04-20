Донецк, 20 апреля, 2016, 20:00 — ИА Регнум. В ДНР на местных выборах смогут принять участие те украинские политические силы, которые не поддерживали «АТО» в Донбассе. Об этом сегодня, 20 апреля, в рамках онлайн-конференции с жителями Харьковской области заявил глава ДНР Александр Захарченко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Все партии, которые прямо или косвенно поддержали карательную операцию Киева против Донбасса — не будут принимать участие в наших выборах. Это исключено. И это не только вопрос политики, но и вопрос безопасности. Как вы представляете себе агитаторов партии «Свобода» или «Правого сектора» у нас в Донецке в районе аэропорта, где нет ни одного целого дома, или в Горловке, которая до сих пор обстреливается, или в Дебальцево?», — задался вопросом Захарченко.

По его словам, в ДНР местные жители «порвут» агитаторов за украинские праворадикальные партии.

«Местные жители порвут этих агитаторов на куски. Никакая сила в мире не сможет остановить людей, которые потеряли своих близких, дома, жизнь которых разрушена. Никакой армии не хватит, чтобы спасти агитаторов, например, «Правого сектора» от самосуда со стороны местных жителей», — сказал Захарченко.

Он также считает, что украинская партия «Оппозиционный блок» (ранее Партия регионов, главой которой был четвертый президент Виктор Янукович) может принять участие в местных выборах на территории ДНР после покаяния перед жителями региона.

«Есть шанс попытаться поучаствовать в наших выборах со стороны «Оппозиционного блока». Но при одном условии. Эта партия, которая самим своим присутствием в Раде косвенно легализовала карательную операцию в Донбассе, должна публично, подчёркиваю, публично покаяться за соучастие в деяниях киевского режима и осудить преступления, которые были совершены майданной властью против своего народа», — подытожил Захарченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля глава ДНР Александр Захарченко подписал указ о переносе проведения местных выборов в ДНР. В документе отмечалось, что дата проведения местных выборов в ДНР переносится с 20 апреля 2016 года на 24 июля 2016 года.