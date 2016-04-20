Москва, 20 апреля, 2016, 19:54 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что российская политика нуждается в новых людях, чтобы страна осталась единой и мирной. Об этом глава государства сказал сегодня, 20 апреля, во время видеоконференции с участниками праймериз «Единой России». В конференции также принял участие глава партии, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов REGNUM Владимир Путин

«Чтобы страна была единой, и чтобы кровь не проливалась, не дай бог, нигде в нашей стране, нужно вливать новую кровь в политическую систему», — сказал Путин. Он добавил, что в политику должны приходить новые, свежие люди, «которые понимают, что надо делать, и знают, как это делается».

Путин подчеркнул, что единороссы на предстоящих выборах должны показать пример честной и конкурентной политической борьбы. «И я как человек, который стоял у истоков создания партии, желаю вам всем успехов», — добавил президент.

Президент выразил уверенность, что предвыборные дебаты будут проходить на уровне высокой российской культуры. «И мы не будем брать пример с некоторых стран с так называемой развитой демократией, там друг с другом только ругаются и поносят друг друга», — отметил Путин.

Праймериз должны выявить самые лучшие и перспективные элементы в программах кандидатов, считает российский лидер.

Также президент подчеркнул, что «Единая Россия» превратилась в ведущую политическую силу. «Это очевидно», — сказал Путин.