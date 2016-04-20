Москва, 20 апреля, 2016, 20:16 — ИА Регнум. Ведущие российские киноведы, кинематографисты и историки кино расскажут детям о шедеврах отечественного кинематографа. В рамках Года российского кино в России стартует проект, согласно которому в кинотеатрах страны будут бесплатно транслироваться лекции по истории кино и картины из Списка ста лучших фильмов по версии Министерства культуры.

Обложки журнала «Советский экран»

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минкультуры, показы в Москве начнутся с 1 июня, в регионах проект планируется представить с начала учебного года.

«Основная цель лекций — помочь учителям из самых разных регионов подготовить своих учеников к просмотру, понятным и доступным для школьников языком рассказать о выдающихся отечественных артистах, режиссерах и сценаристах; объяснить, как в отечественных картинах отражались те или иные исторические процессы, происходившие как в нашей стране, так и в мире», — комментируют в пресс-службе Министерства.

В качестве экспертов в проекте приняли участие более 80 человек. Среди них режиссёр Владимир Хотиненко, киновед Кирилл Разлогов, кинооператор Сергей Мокрицкий, актриса Ольга Будина, театральный критик Борис Любимов, кинокритик Евгений Марголит, писатель Павел Санаев, актриса Юлия Такшина, актёр Максим Аверин и многие другие.

Соглашение о возможности проведения еженедельных бесплатных показов лекций, предваряющих показ фильма, уже достигнуто с сетью кинотеатров «Каро». «11 кинотеатров сети «Каро» в Москве и еще 19 по регионам запустят новый образовательный проект «КИНО.класс», в рамках которого будет представлена программа «История отечественного кино для школьников», — рассказывают в пресс-службе Министерства культуры, — «2 раза в неделю в каждом кинотеатре сети в первой половине дня будет проходить одна из лекций с последующим показом художественного фильма. В дальнейшим мы рассматриваем максимальное расширение аудитории данных кинолекций и работу с другими киносетями и киноклубами».

Сто лекций от экспертов кино будут постепенно выкладываться на портале Культура.РФ. Проект также будет представлен на канале «Дом кино» и интернет-портале «Кинопоиск».