Киев, 20 апреля, 2016, 19:40 — ИА Регнум. Кабинет министров Украины продолжит взаимодействие с МВФ и выполнение условий соглашения о сотрудничестве, исходя из «национальных интересов и понимая необходимость проведения реформ в стране». Об этом заявил на брифинге премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков REGNUM Гибкость

«Будем действовать профессионально, для того чтобы определять оптимальные позиции взаимодействия, исходя из национальных интересов, но понимая необходимость проведения структурных реформ… Украина заключила с МВФ соглашение, в котором предусмотрен ряд задач, которые необходимо выполнить. Функция правительства и задача правительства — добросовестно выполнить те обязательства, которые взяла на себя Украина. Точка», — заявил Гройсман.

Премьер также подчеркнул, что план взаимодействия Киева с МВФ — это план реформ, который необходим прежде всего Украине.

«К большому сожалению, реформы болезненные, но они будут влиять на то, что Украина станет сильной страной, в которой будет крепкая экономика и адекватные социальные стандарты», — подчеркнул Гройсман.

Среди самых непопулярных решений, которые нужно принимать, подчеркнул он — «вопрос об экономической обоснованности цены на газ».

«Кабинет министров работает над тем, чтобы формирование тарифа было открытым, публичным и понятным для украинского общества. Там, где недоплаченная цена на газ, там миллиардные сделки, которые совершенно не служат украинскому обществу. Там, где недооцененный тариф на газ, будьте уверены, что всю маржу, всю разницу забирают по карманам те, кто там вокруг этих тем крутится», — заявил глава правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве заявили, чтоУкраина должна до конца мая принять 24 законопроекта для получения финансовой помощи от Запада, причем в рамках сотрудничества с МВФ необходимо принять 19 законопроектов.

Также напомним, что ранее в Киеве решили отсрочить как минимум на месяц повышение цен на газ для населения и теплоснабжающих предприятий, которое, согласно меморандуму о сотрудничестве с МВФ, Украина должна была обеспечить еще с 1 апреля.