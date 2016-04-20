Белгород, 20 апреля, 2016, 19:33 — ИА Регнум. Доходы бюджета города Белгорода на 2016 год возрастут на 341 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, 19 апреля депутаты рассмотрели проект решения о внесении изменений в городской бюджет и приняли его.

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Как сообщила заместительница городского комитетов финансов и бюджетных отношений Светлана Рулева, город получил безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов, а также перераспределил собственные средства по отдельным направлениям затрат для решения вопросов местного значения. Общий объем доходной части бюджета города Белгорода, утвержденный на 2016 год, предлагается увеличить на 341 млн 185 тыс. рублей.

Объем налоговых и неналоговых доходов при этом увеличится на 50 млн рублей в связи с поступлением платежей от ООО «ЖБК-1» за аренду земельного участка в микрорайоне «Новый-2». Также увеличиваются плановые объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из вышестоящих бюджетов на сумму 291 млн 575 тыс. рублей. При этом плановый объем по отдельным видам межбюджетных трансфертов уменьшается на 390 тыс. рублей.

Светлана Рулева отметила, что прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа составит 9 млрд 139 млн 364 тыс. рублей, расходная часть — 9 млрд 520 млн 889 тыс. рублей. Прогнозируемый размер дефицита бюджета в абсолютном выражении не изменился и сложился в сумме 381 млн 525 тыс. рублей, или 8,6% от общего объема доходов бюджета города Белгорода.