Донецк, 20 апреля, 2016, 19:32 — ИА Регнум. На Донетчине сохраняется напряженная военная обстановка, в частности, ВСУ за последние сутки 449 раз обстреляли позиции ВС ДНР, совершив 56 нарушений режима тишины. Об этом 20 апреля на брифинге заявил заместитель командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуард Басурин, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Всего противник выпустил 261 мину из минометов калибра 82 и 120 мм, 22 артиллерийских снаряда калибра 122 и 152 мм, а также произвел 31 выстрел из танков. При этом ВСУ применяли БМП, различные типы гранатометов и стрелкового оружия», — сказал Басурин.

Он сообщил, что под интенсивные обстрелы с применением тяжелого вооружения попали позиции ДНР в населенных пунктах: Горловка, Зайцево, Широкая Балка, Гольмовский, Никитовка, Верхнеторецкое, Веселое, Жабичево, Ясиноватая, Спартак, Саханка, Коминтерново и Донецк (Петровский район, окрестности аэропорта).

По его словам, подразделения ВСУ продолжают удерживать в районе линии соприкосновения тяжелые вооружения.

«В районе населенных пунктов: Прохоровка (14 км до линии соприкосновения) обнаружено прибытие двух единиц САУ, двух танков. Донское (23 км до линии соприкосновения) зафиксировано прибытие до 300 человек личного состава националистического батальона, среди которых имеются иностранные наемники. Новоселовка (23 км до линии соприкосновения) зафиксировано прибытие двух единиц 100-мм противотанковых пушек «Рапира», — заверил Басурин.