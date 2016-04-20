Брюссель, 20 апреля, 2016, 19:26 — ИА Регнум. Министры финансов еврозоны готовы провести внеочередное заседание на следующей неделе (25 апреля — 1 мая), если завершатся переговоры о греческих реформах. Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС передает Reuters.

Александр Горбаруков REGNUM Грек

18 апреля в Афинах возобновились переговоры между греческими властями и международными кредиторами. Их целью является завершение мониторинга реформ, позволяющих выделить Греции дополнительный антикризисный пакет.

Если переговоры завершатся удачно, тогда Еврогруппа может провести заседание уже через неделю, говорит источник в Брюсселе.

Однако, как утверждают официальные лица в Греции и ЕС, переговоры с греками не проходят гладко.

«Я надеюсь, но не ожидаю, что они решат все проблемы до встречи Еврогруппы в пятницу», — говорит еврочиновник. Очередное заседание министров финансов ЕС пройдет 22 апреля в Амстердаме.