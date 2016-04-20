Владикавказ, 20 апреля, 2016, 19:22 — ИА Регнум. В Северной Осетии начались мероприятия, посвященные 71-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В преддверии празднования знаменательной даты активисты республиканского отделения Общероссийского народного фронта посещают школы, которым в рамках проекта ОНФ «Имя героя — школе» были присвоены имена героев, сообщает 20 апреля корреспондент ИА REGNUM.

tonpix.ru Советкие лётчики в Священной войне

Представители ОФН побывали в школе-интернате города Моздока, где в торжественной обстановке прошло открытие мемориальной плиты летчику 1-го класса гвардии полковнику Захару Тигееву. Учебное заведение уже год носит имя кавалера орденов Отечественной войны, Красного Знамени и Красной Звезды Захара Тигеева. В мирное время он работал военруком в школе. Любовь к Отечеству, интерес к авиации и армии прививал на своих уроках будущим воинам. Неслучайно его выпускники поступали учиться в военные учебные заведения.

С большим трепетом и рвеньем в школьном и семейном архивах современные школьники собирали материал о герое. Была проведена кропотливая работа, направленная на сохранение исторической памяти, на то, чтобы последующие поколения помнили, какой ценой досталась их прадедам Победа.

«Сегодняшнее мероприятие направлено на то, чтобы подрастающее поколение не только знало, помнило о подвигах своего народа, но и передавало эти знания своим детям, внукам. Проект «Имя героя — школе» — один из самых значительных, который проводится ОНФ, он поддержан и республиканским оргкомитетом «Победа». Только таким образом можно воспитывать молодых патриотов, ведь, когда с младых лет дети будут знать, чье имя носит школа, они будут не только гордиться героем, но и пополнять багаж знаний о Великой Отечественной войне», — отметил член регионального штаба ОНФ в РСО-Алания генерал-майор авиации Руслан Бедоев.

Напомним, что проект «Имя героя — школе» был реализован в 29 учебных заведениях Северной Осетии, но особую популярность эта патриотическая акция получила особенно в Моздокском районе. Здесь в годы войны шли ожесточенные бои с превосходящими силами фашистов. Отметим, что в рамках празднования Дня Победы активисты ОФН проведут мониторинг «Вечный огонь», примут участие в автомотопробеге по местам боевой славы, а также единым строем пройдут в рядах «Бессмертного полка» 9 мая.