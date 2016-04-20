Москва, 20 апреля, 2016, 19:22 — ИА Регнум. Комиссия Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию не поддержала законопроект «О сохранении старинных зданий города Москвы», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мосгордума

Как заявила автор проекта закона, депутат Мосгордумы Елена Шувалова («Единая Россия»), необходимо запретить сносить здания, построенные до 1917 года включительно.

«То есть принять такое правило, поскольку их осталось очень и очень мало, и какие бы они ни были, будь то конюшня, промышленное сооружение, дворянская усадьба, все это свидетели того времени, когда они были построены», — пояснила Шувалова.

В свою очередь, председатель комиссии столичного парламента по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Сергей Зверев («Единая Россия») заявил, что данный проект закона необходимо доработать.

«Данный законопроект выходит за рамки полномочий Мосгордумы», — пояснил он.

Напомним, 8 апреля 2016 года в Мосгордуму был внесен законопроект, согласно которому снос зданий, построенных на территории города до 1917 года, будет запрещен.