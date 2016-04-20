Белгород, 20 апреля, 2016, 18:58 — ИА Регнум. В Белгороде с января по март 2016 года была легализована деятельность 898 граждан, вовлеченных в нелегальные трудовые отношения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, этой теме была посвящена пресс-конференция в рамках проекта «Городская МедиаСреда» 20 апреля с участием заместителя главы администрации города — секретаря Совета безопасности Александра Захарова, начальника инспекции ФНС по городу Белгороду Сергея Воронина, заместителя начальника управления по труду и социальному партнерству администрации города Белгорода Марии Шевцовой.

freelancehunt.com Фриланс

Как рассказал Александр Захаров, проект «Легализация рынка труда в сфере дистанционной занятости на территории городского округа «Город Белгород» стартовал в 2016 году и должен завершиться к концу 2016. Проект предусматривает четыре способа легализации трудовых отношений: фрилансер может зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, приобрести патент, заключить трудовой или гражданско-правовой договор.

В случаях, когда работодатель — не ИП, а физлицо, и нанимает работника, например, для помощи по хозяйству, существует способ легализации в виде заключения соответствующего трудового договора. Речь идет о работе няни, домработницы, персонального водителя. По словам Марии Шевцовой, для уведомительной регистрации трудового договора, которую осуществляет управление по труду и социальному партнерству, работодатель в течение семи дней с момента заключения с работником письменного трудового договора должен представить пакет документов.

В 2015 году были выявлены 1245 граждан, незаконно осуществляющие трудовую деятельность. В первом квартале 2016 года было организовано 76 контрольных закупок и 75 рейдовых мероприятий. До конца года в областном центре власти собираются найти и «легализовать» более пяти тысяч фрилансеров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всего в регионе в 2016 году планируется официально трудоустроить до 30 тыс. белгородцев — художников, журналистов, программистов, ведущих, фотографов. Пилотный проект по легализации фрилансеров начали в Шебекинском районе, затем к инициативе подключились другие муниципалитеты. В 2015 году по итогам программы легализации трудовых отношений в консолидированный бюджет Белгородской области поступило дополнительно НДФЛ в сумме 102,2 млн рублей