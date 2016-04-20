Москва, 20 апреля, 2016, 18:55 — ИА Регнум. Главнокомандующий Национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов рассказал, что формирование нового силового ведомства пройдет в три этапа. Об этом Золотов заявил сегодня, 20 апреля, во время вручения наград военнослужащим Центрального регионального командования.

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Золотов пояснил, что на первом этапе предстоит перевести в Нацгвардию внутренние войска, отдельные подразделения министерства внутренних дел, такие как СОБР и ОМОН, а также другие службы, названные в указе президента России о создании Национальной гвардии.

На втором этапе предполагается установить объем и порядок выполнения задач Нацгвардии, разработать организационно-штатную структуру войск, а также привести нормативную базу в соответствие с законодательством. Кроме того, будут определены задачи для всех должностных лиц нового ведомства.

На третьем этапе будет завершено преобразование войск в Росгвардию. Новое силовое ведомство приступит к выполнению задач в полном объеме.

Золотов отметил, что задача формирования Нацгвардии нелегкая. Она потребует большого напряжения и усилий от всех военнослужащих и сотрудников.

«В период реформирования требуется, чтобы боевая готовность оставалась на прежнем высоком уровне», подчеркнул Золотов.