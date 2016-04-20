Бухарест, 20 апреля, 2016, 18:54 — ИА Регнум. Генпрокуратура Румынии возобновила уголовный процесс в отношении экс-президента страны Траяна Бэсеску по подозрению в отмывании денег. Данный факт подтвердил сам Бэсеску, заявивший, что был проинформирован об этом прокурорами, и готов по первому требованию явиться для дачи показаний, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Дело связано со сделкой о купле-продаже участка земли и дома в 2000—2002 гг., когда Траян Бэсеску занимал пост мэра Бухареста. Уголовное производство по делу было инициировано в 2012 году, однако тогда же было приостановлено ввиду президентского иммунитета Бэсеску.

Ранее, напомним, по различным делам по фактам коррупции также были арестованы родной брат, племянник и зять бывшего президента, который покинул свой пост в конце 2014 года. Брат экс-президента Мирча Бэсеску в январе 2016 года был приговорен к четырем годам тюрьмы.