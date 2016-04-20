В СИЗО Москвы открыли молельню для мусульман и иудеев: фоторепортаж
Москва, 20 апреля, 2016, 19:38 — ИА Регнум. Первая совместная молельная комната для иудеев и мусульман открылась в Москве на территории СИЗО №5, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В церемонии открытия приняли участие начальник столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний Игорь Клименов, председатель столичного духовного управления мусульман, муфтий Ильдар Аляутдинов и главный раввин России Берл Лазар.
Данная молельня стала 13-й специализированной комнатой в учреждениях ФСИН России. Как сообщили в Федерации еврейский общин России (ФЕОР), в трех из шести столичных СИЗО уже работают иудейские молельные комнаты, и в четырех — мусульманские.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, первая совместная молельная комната будет работать в за счет ФЕОР, Главного раввината России и Мусульманской общины.