Архангельск, 20 апреля, 2016, 18:45 — ИА Регнум. 709 фактов нарушений и недостатков бюджетного и иного законодательства при формировании и исполнении областного и местных бюджетов выявила контрольно-счетная палата Архангельской области по итогам 2015 года. Наибольшее число нарушений выявлено в областном бюджете, а также по средствам Фонда содействия реформированию ЖКХ и федерального бюджета. Эту информацию на сессии областного парламента озвучил руководитель контрольно-счетной палаты Архангельской области Александр Дементьев, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По его информации, в прошлом году не удалось избавиться от проблем, касающихся выверенности принимаемых решений, а именно качества планирования при распределении бюджетных средств.

«Как показали результаты исполнения областного бюджета за прошлый год, неоднократно вносились изменения в адресную инвестиционную программу по линии минстроя. В течение всего года ведомство производило корректировки по увеличению расходов по объектам или включение новых, а также десятки раз производились уменьшения расходов или исключение объектов полностью из состава программы. Внесение подобных изменений не согласуется с принципом качеством планирования, эффективности использования бюджетных средств, уровня исполнительской дисциплины, ответственности за исполнение разработанной программы. Как и в прежние годы, плановые показатели программы подводятся под фактическое исполнение», — сказал Дементьев.

Он предложил усилить работу по контролю за подобными нарушениями и усилить меры привлечения к ответственности, которые пока не определены должным образом.

Также по информации Дементьева в сфере распоряжения государственной (муниципальной) собственностью установлено 18 фактов нарушений на общую сумму 106,1 млн.руб. В части осуществления государственных (муниципальных) закупок установлено 82 факта нарушений законодательства на общую сумму 619,3 млн.руб. Кроме этого, при расходовании бюджетных средств допущено 32 факта нарушения законодательства на 326,6 млн.руб.

«Контрольно-счетной палатой по результатам проведенных контрольных мероприятий главным распорядителям областного бюджета, министерству финансов Архангельской области и ряду муниципальных образований направлено 58 представлений, 5 предписаний, 4 уведомления и 29 информационных писем. Возбуждено 20 дел об административных правонарушениях, по двум нарушениям вынесены наказания в виде наложения штрафа. На дату составления отчета вступили в силу решения по 23 арбитражным делам, согласно которым подлежит возврату в областной бюджет 109,1 млн. рублей, в местные — 16,9 млн. рублей, также по результатам экспертно-аналитических мероприятий выявлено 64 случая замечаний и нарушений законодательства на общую сумму 3 243,3 млн. рублей», — сказал Дементьев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, доходная часть областного бюджета на 2016 год за счет всех источников определена в сумме 60 млрд 575 млн рублей, расходы составят 63 млрд 435 млн рублей, дефицит областного бюджета составит 2,8 млрд рублей.