Минск, 20 апреля, 2016, 18:44 — ИА Регнум. За I квартал 2016 года в Белоруссии объём инвестиций в основной капитал рухнул более чем на четверть к аналогичному периоду прошлого года, сообщает Национальный статистический комитет постсоветской республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

По данным Белстата, объём инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах по сравнению с I кварталом 2015 года сократился на 26,3% до 34,9 трлн белорусских рублей (около $1,7 млрд). Отметим, что инвестиции в основной капитал являются одним из важнейших индикаторов состояния экономики.

Белстат проинформировал также о резком снижении жилищного строительства. Если в I квартале 2015 года на было построено 15,5 тысячи квартир, то в январе-марте организации всех форм собственности построили 12,7 тысячи квартир. Введено в эксплуатацию 1,1268 млн квадратных метров общей площади жилья.

«Из общего объёма введённого жилья для граждан, состоящих на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий, построено: с использованием государственной поддержки — 243,2 тысячи квадратных метров, в многоквартирных жилых домах в городах — 205,3 тысячи квадратных метров, — проинформировал статкомитет. — В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 323,8 тысяч квадратных метров общей площади жилья, или 28,7% от общего ввода по республике».

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии третий год длится кризис, ответственность за который руководство республики категорически не желает признавать, традиционно списывая проблемы на «внешние факторы». В 2016 году кризис продолжился, оживив дискуссию о сущности «белорусской модели» («рыночного социализма»).

По данным Белстата, ВВП Белоруссии за I квартал упал на 3,6% после падения на 3,9% по итогам 2015 года. Председатель Совмина Белоруссии Андрей Кобяков на антикризисном совещании 18 апреля согласился с критикой Александра Лукашенко и признал: «Нам пока не удаётся в полной мере выйти на траекторию восстановления экономического роста».