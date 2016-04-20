Брюссель, 20 апреля, 2016, 18:39 — ИА Регнум. Постоянный представитель Российской Федерации при военном блоке НАТО Александр Грушко заявил, что США оказывали давление на Россию, направив эсминец Donald Cook в район Калининграда. Об этом Грушко заявил журналистам сегодня, 20 апреля, комментируя инцидент в Балтийском море.

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Грушко подчеркнул, что самый главный вопрос в этом инциденте — а что собственно американский эсминец делал рядом с Калининградом?

«Можете представить себе эсминец, оборудованный крылатыми ракетами с дальностью полета 2500 километров, которые могут нести ядерный боезаряд, где-нибудь в Нью-Йоркском или Мексиканском заливе?», — спросил Грушко.

Постпред считает, что нахождение эсминца Donald Cook на Балтике не относится к военной деятельности, это попытка оказать военное давление на Российскую Федерацию.

«Я думаю, что серьезные люди понимают, что мы предпримем все необходимые меры предосторожности, которые должны компенсировать попытки использовать военную силу», — подчеркнул Грушко.

Напомним, эсминец ВМС США USS Donald Cook приблизился на расстояние в 70 километров к российской военно-морской базе в Калининградской области. В этом время на базе проходили учебно-тренировочные полеты. несколько Су-24 пролетели вблизи американского эсминца, так как маршруты их учебно-тренировочных полетов проходили в этом районе.

Экипаж эсминца был крайне напуган приближением российских боевых самолетов. Дошло до того, что госсекретарь США Джон Керри заявил, что эсминец имел право сбить российские самолеты.