Донецк, 20 апреля, 2016, 18:37 — ИА Регнум. Глава ДНР Александр Захарченко выступил с инициативой открыть в республике представительства других областей Украины. Об этом он заявил сегодня, 20 апреля, в рамках онлайн-конференции с жителями Харьковской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«По поводу землячества — я двумя руками «за». Только не территориальное землячество, а представительство Харьковской области. Я считаю, что не только харьковчане, но и одесситы воюют вместе с нами. Нужно создавать и Одесское землячество и Днепропетровское, Запорожское и Киевское. У нас есть люди и из этих регионов. Если будет нужно — всегда любую помощь окажу», — сказал Захарченко.

Он также заверил, что любой гражданин Украины может получить паспорт ДНР.

«Для этого необходимо переехать в ДНР, зарегистрироваться на территории республики и обратиться в Миграционную службу по месту жительства. Но следует понимать, что получение паспорта гражданина ДНР — это не флажок на стол и не вымпел. Это вопрос ответственности. Со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями… Согласно этому документу, вы будете в полном объеме получать все гражданские права», — заверил Захарченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта Захарченко вручил первые 20 паспортов республиканского образца. Официально их признала Южная Осетия, де-факто — Россия.

В марте мэр Донецка Игорь Мартынов заявил, что Российская Федерация признала паспорта ДНР, в частности по документам республиканского образца можно пересекать российскую границу.

«Прошло десять дней с момента получения паспортов ДНР. Разные были мнения на этот счёт, вплоть до уголовной ответственности на территории РФ, так как ДНР — непризнанная страна. Я решил сам пересечь границу РФ. Так вот, всем скептикам на зло — все прошло хорошо и туда, и обратно, как говорится, без сучка и задоринки. Смело получайте паспорта ДНР», — призвал Мартынов.