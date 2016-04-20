Абу-Даби, 20 апреля, 2016, 18:37 — ИА Регнум. Миллиардер из ОАЭ Абдул Азиз аль-Гурейр сформировал крупнейший в арабском мире фонд для финансирования образования, передает Business Insider. Для поддержки молодежи региона он выделил около $1,14 млрд.

Альберт Анкер. Сельская школа в Шварцвальде

Фонд будет предоставлять гранты для 15 тысяч студентов на Ближнем Востоке сроком на 10 лет. Получателями стипендий должны стать студенты, испытывающие финансовые затруднения и поступающие в главные университеты Ближнего Востока.

По словам председателя фонда Абдул Азиза аль-Гурейра, его семья потратила на инициативу треть своего благосостояния. Он обещал увеличить бюджет организации, т.к. доходы его семьи растут.

«Он должен быть большим по объемам. Он должен оказать влияние на регион», — говорит аль-Гурейр репортеру AP, называя фонд «вечным пожертвованием».

Семьи Аль-Гурейр имеет доли в ряде предприятий, в том числе дубайском банке Mashreq, а также в цементном, металлургическом и сталелитейном бизнесе и страховых компаниях.