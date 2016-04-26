Омск, 26 апреля, 2016, 09:13 — ИА Регнум. Сегодня в Омске начинает работу IV Национальный кинофестиваль дебютов «Движение». В программе смотра — конкурсные показы и широкий спектр внеконкурсных мероприятий, включающий творческие встречи, мастер-классы и круглые столы. Фильмом открытия станет драма «Экипаж» режиссёра Николая Лебедева с Данилой Козловским и Владимиром Машковым в главных ролях.

dvijenie.org Церемония награждения лауреатов III Национального кинофестиваля дебютов «Движение»

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в дирекции фестиваля, смотр 2016 года приурочен к 300-летию города Омска. «В этом году городу исполняется 300 лет. В связи с этой датой мы расширили программы, в нынешнем конкурсе участвуют много авторов из самого Омска. На нашей экспериментальной площадке они смогут продемонстрировать работы для своего города», — комментирует президент фестиваля, актер Артем Михалков.

Цель фестиваля «Движение» — поддерживать молодое кино и открывать новые имена в кинематографе. «В прошлом году один из участников конкурсной программы — режиссёр Даниил Зинченко впоследствии представлял свой фильм «Эликсир» на 66-ом Берлинском кинофестивале. Ради этого наш фестиваль существует. Конечно, мы не обещаем, что все участники получат путёвку в большое будущее, но мы прилагаем все усилия, чтобы этому поспособствовать», — рассказывает Михалков.

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Конкурсная программа VI фестиваля включает три подраздела:

«Движение. Вперёд» — главная соревновательная секция, состоящая из премьерных лент молодых кинематографистов;

«Движение. Жизнь» — новая секция документальных премьер;

«Движение. Начало» — конкурс короткого метра.

Жюри основного конкурса в этом году возглавит режиссер, сценарист и продюсер Валерий Тодоровский. Жюри под его руководством определит лауреатов в шести номинациях — «Гран-при», «Лучший режиссер», «Лучшие актер/актриса», «Лучшая операторская работа» и «Лучший сценарий».

Среди внеконкурсных секций фестиваля — «Движение. Вектор», включающая подборку лент российских режиссёров, которые не демонстрировались в кинотеатрах Омска, и «Движение. Навстречу» — программа премьерных показов новейших отечественных телесериалов.

Помимо прочего, в рамках фестиваля пройдут круглые столы и мастер-классы от известных кинематографистов.

«На мастер-классы мы ждём Жору Крыжовникова, он расскажет о приёмах советских режиссёров в создании комедий. Также к нам приедет Евгений Митта, он поведает о визуальной составляющей кино в программе «Перформанс как инструмент видеоарта», — комментирует Михалков.

За четыре года своего существования фестиваль «Движение» стал не только престижным конкурсом, но и площадкой для встреч, новых знакомств и переговоров. «Фестиваль — место, которое объединяет. Однажды председателем жюри «Движения» был Владимир Хотиненко, в том же году в составе жюри был Толя Белый. Они встретились, и в следующей картине Хотиненко «Наследники» Белый сыграл одну из главных ролей», — рассказывает президент.

Михалков также прокомментировал смысл названия фестиваля: «Мы назвали его «Движение». Дело в том, что движение — это жизнь, а жизнь для искусства — это главное. В названии соединяется много смыслов. Движение есть стремление к творчеству, созиданию, любви. Движение — это то, без чего никогда не состоится молодое кино».

Фестиваль продлится в Омске до 30 апреля. Закроет программу драма «Квартет» Анны Меликян и церемония награждения лауреатов конкурса.