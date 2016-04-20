Киев, 20 апреля, 2016, 18:33 — ИА Регнум. Украина расценит проведение военного парада в ДНР на День Победы 9 мая как грубое нарушение Минских соглашений. Об этом 20 апреля после заседания контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе в Минске сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе, второго президента Украины Леонида КучмыДарья Олифер, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Гобраруков ИА REGNUM Прикрытие1

Олифер напомнила, что согласно Минским соглашениям тяжелая бронетехника должна быть отведена от линии соприкосновения, которая проходит по Донецку.

«В преддверии празднования 9 мая мы предупреждаем представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей: проведение т. н. парада военной техники в Донецке будет прямым и грубым нарушением Минских соглашений. В соответствии с договоренностями все вооружение должно быть отведено с линии соприкосновения в места постоянной дислокации, и этот отвод должен быть подтвержден сотрудниками СММ ОБСЕ», — отмечает Олифер.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле заместитель командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуард Басурин заявил, что 9 мая в Донецке ДНР проведет военный парад. По его словам, в параде примет участие бронетехника ВС ДНР. О намерении провести масштабный парад 9 мая заявляли и глава республики Александр Захарченко.