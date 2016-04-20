Челябинск, 20 апреля, 2016, 19:17 — ИА Регнум. В Челябинской области в течение двух лет более 11,5 тысяч южноуральцев сменят свое ветхоаварийное жилье на новое и комфортное. Такое заявление сегодня, 20 апреля, сделал в ходе заседания регионального правительства глава министерства строительства и инфраструктуры Виктор Тупикин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Лактионов. Переезд на новую квартиру. 1952

«В настоящее время министерством ведется работа по заключению с муниципальными образованиями договоров о финансировании в рамках утвержденных лимитов программных мероприятий. Кроме того, муниципальными образованиями осуществляется подготовка аукционной документации на приобретение жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного фонда», — отметил министр.

Также, по словам главы регионального Минстроя, в целях контроля над качеством строящегося и приобретаемого жилья в рамках региональных программ с муниципальными образованиями заключены дополнительные соглашения к договорам о финансировании программных мероприятий. Соглашениями предусмотрены изменения в части обеспечения приемки законченных строительством домов комиссионно, с обязательным привлечением представителей органов Госжилнадзора, архитектуры, Госстройнадзора, а также представителей общественности.

Планируется, что переселение граждан из аварийного жилфонда в рамках целевой областной программы должно завершиться не позднее сентябри 2017 года. По данным пресс-службы губернатора, на начало текущего года было расселено 103,5 тысяч квадратных метров аварийного жилфонда. В ближайший двухлетний период предстоит расселить еще более 5 тысяч человек, проживающих на 77 тысячах квадратных метров.

Кроме того, 8 апреля правлением фонда содействия реформированию ЖКХ была одобрена заявка Челябинской области на предоставление финансовой поддержки в размере 723,2 млн рублей, в том числе в 2016 году — 683,5 млн рублей, в 2017 году — 39,7 млн рублей. Софинансирование за счет средств бюджета Челябинской области составит: в 2016 году — 500 млн рублей, 2017 году — 127 млн рублей.