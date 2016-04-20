Ставрополь, 20 апреля, 2016, 18:25 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

В Ставропольском крае в 2016 году 123 тысяч детей пошли в детские сады. Очередь в дошкольные учебные заведения для детей от трех до семи лет ликвидирована, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона.

Для ликвидации очередности в детсады с 2013 по 2015 годы из федерального и краевого бюджета выделено около 5,5 миллиарда рублей.

В настоящее время в регионе наращивают число ясельных групп. В текущем году достраиваются еще шесть детсадов на 1120 мест, ещё 1770 мест будет создано дополнительно за счёт проведения капитального ремонта групп, перепрофилирования и оснащения помещений в 15 поселениях Ставрополья.