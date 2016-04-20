Ижевск, 20 апреля, 2016, 18:24 — ИА Регнум. В Ижевске открыли памятник первому космонавту Юрию Гагарину. Монумент установлен на территории, прилегающей к ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

izh.ru Открытие памятника Гагарину в Ижевске

Почетными гостями на торжественной церемонии открытия памятника были Герой Советского Союза, летчик-космонавт Александр Викторенко и Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Олег Артемьев.

Глава Ижевска Юрий Тюрин отметил особое значение появления монумента для города и завода. В приветственном слове он подчеркнул, что коллектив завода «Аксион» в числе первых начал производство оборудования для освоения космического пространства, и сегодня выполнение всех программ, все космические старты не обходятся без качественных, высокотехнологичных и надежных изделий завода. «Теперь это еще один объект нашего культурного наследия», — сказал Тюрин.

«Установленная ранее на этой площадке стела «Аксион» и памятник Гагарину теперь будут составлять единую композицию, которая станет украшением Ижевска», — отметили в пресс-службе.

Справка: Ижевский мотозавод в середине 1950-х годов начал производство вычислительных машин «Электрон», предназначенных для расчета параметров баллистической траектории полета ракет и космических аппаратов. Более 200 комплектов вычислительных машин в течение 10 лет были поставлены во все научно-конструкторские центры страны, в том числе конструкторское бюро Сергея Королева. За обеспечение полета первого человека в космос Ижевский мотозавод награжден орденом Ленина, а большая группа работников предприятия — различными государственными наградами.