Минск, 20 апреля, 2016, 18:21 — ИА Регнум. Участники конференции обсуждают перспективы развития атомной энергетики в Белоруссии и ход строительства первой белорусской АЭС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зайчик

«Внедрение атомной энергии в Республике Беларусь и строительство атомной станции, безусловно, окажет существенное влияние в целом и на экологическую обстановку, и на развитие наиболее значимых для экологии отраслей экономики, — отметила первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии Ия Малкина. — Речь идет об энергетике в первую очередь и во вторую очередь — о транспорте. Что касается наших ожиданий, то после введения в эксплуатацию атомной станции — после 2018 года, — по оценкам экспертов Европейской экономической комиссии ООН, выбросы парниковых газов в Республике Беларусь могут сократиться с 93 млн тонн на 7−10 млн тонн ежегодно. Это может произойти после внедрения электротранспорта и замены существующих видов энергии, которые используются сейчас».

«Безусловно, мы ожидаем, что эффект от введения в эксплуатацию Белорусской атомной станции поможет выполнить Республике Беларусь те обязательства, которые мы намерены взять на себя в рамках подписания Парижского соглашения по климату, — отметила первый замминистра. — Кроме того, в рамках радиационного мониторинга, который осуществляется Министерством природных ресурсов Республики Беларусь, мы неоднократно подчеркивали, что ввод в эксплуатацию атомной станции какого-то негативного влияния ни на ту природу, которая находится вокруг АЭС, ни на природу республики в целом не окажет. Все озера, которые находятся на территории Гродненской области, останутся в том же первозданном виде, в котором они находятся сегодня, и все особо охраняемые территории, которые есть в республике, будут в том же состоянии, в котором они были до начала строительства атомной станции».